Al Frente Amplio uruguayo le preocupa que la censura a RT afecte la relación con Rusia

MONTEVIDEO (Sputnik) — El partido opositor uruguayo Frente Amplio (FA) está preocupado de que la relación con Moscú se vea afectada por la suspensión en el... 02.03.2022, Sputnik Mundo

En las últimas horas el diputado solicitó a la Cámara de Representantes que se dé curso al pedido de informes dirigido al Ministerio de Industria, Energía y Minería por la suspensión de la transmisión de la señal rusa RT en Vera TV, la plataforma de streaming y televisión por internet de la compañía estatal uruguaya Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel).El 1 de marzo, el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, manifestó en Twitter que se resolvió suspender al canal ruso por considerar que está al servicio de la "propaganda" y "justificación" de la "invasión" a Ucrania.Posturas de UruguayUruguay ha presentado dos posturas distintas a nivel internacional con respecto a la operación militar que realiza Rusia en Ucrania.El 25 de febrero, Uruguay decidió no votar la moción de condena a Rusia planteada en la Organización de los Estados Americanos (OEA); sin embargo, el 27 de febrero el presidente Luis Lacalle Pou dio órdenes al embajador del país en ese organismo, Washington Abdala, para que adhiera completamente a la declaración.El presidente afirmó que se "cometió un error", que luego fue "enmendado", y responsabilizó de la equivocación al canciller Francisco Bustillo.Afirmó que esta "postura débil" es vista por el Frente Amplio con "preocupación" porque marca cómo se va a parar Uruguay ante un "tema que es claramente difícil"."Yo no creo que Uruguay deba tomar postura por ninguno de los bandos. (…) No podemos entrar en las marchas y contra marchas que ha entrado Uruguay cuando el presidente desautorizó al ministro. Luego hay que analizar una cantidad de pormenores, porque en el conflicto no solo juega Rusia y Ucrania, sino que también la OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte] y EEUU. Además, Rusia tiene sus aliados", agregó.La decisión del presidente de Antel está en línea con lo resuelto por la Unión Europea en los últimos días.El bloque europeo adoptó una batería de medidas contra Rusia que incluyen el veto a la agencia Sputnik y a la cadena de televisión RT en el espacio comunitario.El 24 de febrero, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el lanzamiento de una "operación militar especial" en el territorio de Ucrania alegando que las repúblicas de Donetsk y Lugansk, ya reconocidas por Rusia como Estados soberanos, solicitaron ayuda frente a la agresión por parte de Kiev que, según cifras de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), ya causó 14.000 muertes.El Ministerio de Defensa ruso dijo que la operación se dirige únicamente a la infraestructura militar de Ucrania y subrayó que la población civil no está en peligro.Moscú afirma que no tiene planes de ocupar Ucrania y que el objetivo de su operación es desmilitarizar Ucrania.

uruguay

ucrania

