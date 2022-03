https://mundo.sputniknews.com/20220301/suenan-los-primeros-petardos-valencia-retoma-sus-fallas-tras-la-inactividad-por-pandemia-1122457662.html

Suenan los primeros petardos: Valencia retoma sus Fallas tras la inactividad por pandemia

Suenan los primeros petardos: Valencia retoma sus Fallas tras la inactividad por pandemia

La ciudad española ha inaugurado una edición especial de estos festejos después de dos años de parón provocado por la epidemia. La Plaza del Ayuntamiento ha... 01.03.2022, Sputnik Mundo

Había ganas. Se echaba de menos el olor a pólvora, el habitual aroma a primavera que se adelanta por esos lares y el estruendo de los petardos. Las Fallas de 2022 han dado el pistoletazo de salida el 1 de marzo con la famosa mascletà. La pirotecnia en la Plaza del Ayuntamiento ha vuelto a congregar a aficionados y visitantes en este inicio de unos festejos tradicionales que en 2020 y 2021 se vieron cancelados por la pandemia."Esto ha sido como estar dos días escuchando rock and roll, es muy fuerte", declaraba un asistente a un medio local después de esa ansiada ráfaga de explosiones. La emoción era de esperar: a lo largo de estos dos años, las Fallas han tenido que ir sorteando restricciones, cambios de fecha, negociaciones o hasta el temor a un desenlace trágico para los implicados. En 2020 fueron de las primeras celebraciones que anunciaron su anulación. En 2021 esperaron en un desván a ser aireadas. Y en 2022 se ha reiniciado el ciclo.Las Fallas han vuelto a su centro neurálgico. Sin medias tintas, sin ubicaciones controladas: tiras y tiras de petardos anudadas por la Pirotecnia Peñarroja. José Nebot, el responsable, recibía una larga ovación desde el balcón municipal por su obra. Él, valorando la faena, incidía en que "casi mejor el ambientazo que hay en Valencia y ver la plaza llena". A su lado estaba, entre otras personalidades, Mariano Barroso. El presidente de la Academia de Cine expresaba su alegría. "Cómo está la gente de implicada, supone toda una descarga de adrenalina", comentaba con orgullo como preámbulo a las siguientes jornadas de fiestas, que se prolongarán hasta el día 19. Ese día será la quema de los monumentos o cremà, que pone el broche a una trayectoria de trabajo de artistas y preparación de la ciudad."Parece un efecto sonoro, no sé los decibelios que alcanza, pero el alcalde me ha advertido de que no me echara para atrás ni cerrara la boca. He aguantado y ha sido espectacular", agregaba Mariano Barroso ante la mirada de Carmen Martín, fallero mayor. Martín se refería a la mascletà como "el mejor comienzo para unas Fallas que prometen, con muchas ganas e ilusión". "Oler otra vez la pólvora el 1 de marzo es una satisfacción tremenda y el terremoto final ha sido el mejor colofón en un día tan importante como hoy", expresaba con "ilusión y esperanza". "Las Fallas", sentenciaba, "están para quedarse y enseñar a todo el mundo nuestra cultura. Estamos en puertas de la semana grande que todos esperamos".

