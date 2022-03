Sigue minuto a minuto los últimos sucesos sobre la tensión en Ucrania

Israel permite que 14 ucranianos no judíos permanezcan en el país tras presiones

Israel intentó enviar de regreso a Europa a 14 de los 70 ucranianos que llegaron al país, alegando que no cumplen con los requisitos para ingresar bajo la Ley de Retorno, que establece que los judíos, sus hijos, nietos y cónyuges son candidatos para obtener la ciudadanía, según las noticias del canal 12.



Los 14 ucranianos, incluida una madre y su hija pequeña, fueron embarcados en un vuelo a Rumanía, pero finalmente se les permitió quedarse después de que los miembros de la familia presionaran al Gobierno, señaló el informe.



Una fuente del Gobierno dijo al canal 12 que no son considerados refugiados porque tienen derecho a quedarse en cualquier país de Europa.



Israel rara vez ha otorgado el estatus de refugiado a no judíos en el pasado, incluidos miles de solicitantes de asilo de África que llegaron a mediados o finales de la década de 2000.