Rusia y Bielorrusia no podrán participar en competiciones de la Unión Internacional de Patinaje

01.03.2022

La prohibición, que sigue la recomendación del Comité Olímpico Internacional (COI), se aplicará también a funcionarios de ambos países.El 28 de febrero, el Comité Ejecutivo del COI recomendó que las federaciones deportivas internacionales y los organizadores de eventos no inviten ni permitan la participación de atletas o funcionarios de Rusia y Bielorrusia.Los ciudadanos de ambos países solo podrán ser aceptados como atletas o equipos neutrales, y no podrán usar símbolos, colores, banderas o himnos nacionales.El Comité también reiteró su recomendación, en vigor desde el 25 de febrero de 2022, de no celebrar eventos deportivos en Rusia o Bielorrusia.El COI considera que Moscú, y Minsk que le apoya, han violado la tregua olímpica con el lanzamiento de una operación militar en Ucrania el 24 de febrero.

