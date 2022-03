https://mundo.sputniknews.com/20220301/por-que-amlo-quiere-que-el-cartel-jalisco-nueva-generacion-se-cambie-el-nombre--1122484608.html

¿Por qué AMLO quiere que el Cártel Jalisco Nueva Generación se cambie el nombre?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a los hechos violentos que ocurrieron el pasado 27 de febrero en Michoacán, en donde 17... 01.03.2022, Sputnik Mundo

Durante su conferencia de prensa de este 1 de marzo, el mandatario mexicano señaló que el grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) debe cambiar su nombre pues afecta al estado jalisciense. Al asegurar que la crisis de inseguridad que acecha a México es derivación de años de olvido para atender las causas de la violencia, el presidente aprovechó para hacer la anotación sobre el grupo del narcotráfico que opera principalmente en la zona de Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Colima, entre otras entidades. Sobre si su política de seguridad seguirá siendo resumida en el lema "abrazos, no balazos", el presidente de México indicó que su premisa contra el crimen es que los jóvenes tengan oportunidades de educación y empleo para no caer en las filas del narco. "Lo que estamos buscando es que los jóvenes ya no sean enganchados, quitarles a los delincuentes ya definidos, quitarles a los jóvenes, que no tengan un ejército de reserva, que los jóvenes tengan posibilidad de trabajo, de estudio", sentenció.

