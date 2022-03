https://mundo.sputniknews.com/20220301/plataforma-de-streaming-de-compania-estatal-uruguaya-suspende-emision-de-cadena-rusa-rt-1122487169.html

Plataforma de streaming de compañía estatal uruguaya suspende emisión de cadena rusa RT

Plataforma de streaming de compañía estatal uruguaya suspende emisión de cadena rusa RT

MONTEVIDEO (Sputnik) — La emisión de la cadena rusa RT fue suspendida este martes en la plataforma de streaming y televisión por Internet de la compañía... 01.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-01T21:05+0000

2022-03-01T21:05+0000

2022-03-01T21:05+0000

américa latina

uruguay

rusia

rt

censura

antel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/103475/84/1034758421_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_9a6bf890db85689f10df418755465a6e.jpg

"Acabamos de instruir se suspenda inmediatamente la emisión en VERA TV de la señal rusa RT, canal al servicio de la propaganda y justificación de la violenta invasión militar de Rusia a Ucrania, acción condenada por nuestro país", escribió el presidente de Antel (Administración Nacional de Telecomunicaciones), Gabriel Gurméndez, en su cuenta de Twitter.La decisión del presidente de Antel está en línea con lo resuelto por la Unión Europea en los últimos días.El bloque europeo adoptó una batería de medidas contra Rusia que incluyen el veto a la agencia Sputnik y la cadena de televisión RT en el espacio comunitario."En otra acción sin precedentes, prohibiremos en la UE la maquinaria mediática del Kremlin. Las empresas estatales Russia Today y Sputnik, así como sus filiales, ya no podrán difundir sus mentiras para justificar la guerra de Putin y sembrar división en nuestra unión", dijo el domingo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania y formuló su objetivo como protección de las personas que "a lo largo de ocho años sufren vejaciones y genocidio por parte del régimen de Kiev".El líder ruso también dijo que se planea efectuar "la desmilitarización y la desnazificación " de Ucrania y enjuiciar a los que cometieron crímenes sangrientos contra los habitantes pacíficos de Donbás.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica. No se trata de ocupar Ucrania, subrayó Putin.

https://mundo.sputniknews.com/20220228/goebbels-contra-rusia-1122422433.html

uruguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

uruguay, rusia, rt, censura, antel