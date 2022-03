https://mundo.sputniknews.com/20220301/manila-y-otras-provincias-de-filipinas-suavizan-restricciones-por-el-coronavirus-1122435118.html

Manila y otras provincias de Filipinas suavizan restricciones por el coronavirus

MOSCÚ (Sputnik) — El Gobierno de Filipinas elimina la mayoría de las restricciones en Manila y varias otras provincias del país, informa el diario Inquirer. 01.03.2022, Sputnik Mundo

En particular, fue cancelada la política "sin vacuna no hay viajes" en el transporte público y otras restricciones para los ciudadanos no vacunados.Los parques de atracciones, misas, cines, exposiciones podrán llenarse en un 50-70% de su capacidad. Sin embargo, los casinos permanecerán cerrados.Además de Manila, las medidas serán suavizadas en Cavite, Bulacan, Rizal, Batanes, Biliran, Leyte del Sur y Basilan.El diario destaca que con las nuevas medidas se busca avivar la economía del país.En las demás regiones las restricciones se revisarán en las reuniones semanales de la comisión gubernamental para la lucha contra el coronavirus.El domingo, en Filipinas se registraron 16.953 nuevos casos de contagio por el coronavirus, mientras el sábado el número fue de 17.382.Desde el inicio de la pandemia un total de 53.891 personas fallecieron a causa del COVID.

