La mayoría de los rusos apoyan a Putin

01.03.2022

Apoyo de los rusosLa propaganda antirrusa a nivel golbal emprendida por Occidente, luego de que la EEUU, la Unión Europea y la OTAN empujaran al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a forzar una intervención de Moscú, no funciona en Rusia.Y no funciona por una sencilla y poderosa razón: los rusos conocen perfectamente la historia y los acontecimientos que han estado teniendo lugar durante estos últimos ocho años en su vecino país, tras el golpe de Estado organizado por EEUU y la OTAN, que derivó primero en la caída del expresidente Víktor Yanikóvich, y el posterior inicio del genocidio en el Este del país, en la región del Donbas, patrocinado desde el propio Gobierno ucraniano.Así, un reciente sondeo entre la población rusa respecto a la operación de desmilitarización y desnazificación decidida por el presidente, Vladímir Putin, es incontestable. Y es que según las encuestas del Centro de Estudio de la Opinión Pública de Rusia [Vtsiom, por sus siglas en ruso], para el 25 de febrero, el 65% de los rusos afirmaron que aboyaban la operación militar especial de Rusia en Ucrania, mientras para el 27 de febrero, ya el 68% de rusos optaron también por esta respuesta. A su vez, el 25% el 22% respectivamente, dijeron que no la respaldanEn este sentido, el director general del Vtsiom, Valeri Fiódorov, explicó en declaraciones al diario ruso Kommersant que las opiniones sobre la operación militar se deben sobre todo a la actitud general de la gente con respecto al trabajo realizado por el presidente de Rusia, Vladímir Putin."La impresión que da es que para los especialistas, académicos y periodistas como es nuestro caso, es una situación que ya tiene ocho años. Para el público ruso también, pero para los medios internacionales y para los medios de EEUU y europeos, no tanto, por lo tanto, supongo que la apreciación del pueblo ruso, venga de un conflicto alargado de ocho años", explica al respecto el Dr. en Ciencias Políticas Bruno Rocha Lima Beaklini.

