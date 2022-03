https://mundo.sputniknews.com/20220301/la-guerra-hace-sus-estragos-tambien-en-el-deporte-1122448663.html

La guerra hace sus estragos también en el deporte

La guerra hace sus estragos también en el deporte

MOSCÚ (Sputnik) — Las sanciones contra Rusia por su "operación militar especial" en Ucrania llegaron al mundo del deporte y han sacado a la luz el doble rasero... 01.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-01T14:08+0000

2022-03-01T14:08+0000

2022-03-01T14:08+0000

internacional

⚽ deportes

ucrania

operación militar especial de rusia en ucrania

rusia

sanciones

coi

china

otan

federación internacional de ajedrez (fide)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1121861780_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_559f82dc6e25fe46ff705babd84178f4.jpg

Numerosos países —con excepciones como China— condenaron en términos enérgicos la "operación militar especial" de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales. Muchas de ellas van dirigidas contra el mundo del deporte ruso.En estos momentos, una gran mayoría coincide en que las condenas a la guerra deben ser un principio de todos los gobiernos y organismos internacionales. Pero lo que no es permisible es que apliquen estrictas medidas contra los que no tiene ni un ápice de responsabilidad y lo que es peor, que estas sanciones ni se hayan valorado cuando ocurrieron actuaciones similares en el pasado.Si la hipocresía no reinara en este planeta y el sentimiento fuera el mismo para cualquier guerra —todas son nefastas y sin sentido—, pues ya desde hace muchos años los deportistas estadounidenses no pudieran participar en competencias internacionales, ni el país sería elegible para acoger eventos deportivos. Pero ellos (EEUU), son los dictan las normas, y sus acólitos, europeos y de otras latitudes, las cumplen.Por eso no sorprende que el 28 de febrero el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional (COI) recomendase "que las federaciones deportivas internacionales y los organizadores de eventos no inviten ni permitan la participación de atletas o funcionarios rusos ni bielorrusos", según informó la organización en su sitio web.Señala que los ciudadanos de ambos países, individuales o en equipos, deben ser aceptados solo como atletas neutrales o equipos neutrales. No se permite el uso de símbolos, colores, banderas o himnos nacionales. El Comité también mantiene la recomendación urgente de no celebrar eventos deportivos en Rusia o Bielorrusia desde el 25 de febrero de 2022.Las sancionesSon muchas las sanciones que ya se le han aplicado a los deportistas rusos y sus federaciones. Entre las primeras medidas está la de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) de trasladar la final de la Liga de Campeones, programada para el próximo 28 de mayo en la ciudad rusa de San Petersburgo, y llevarla a París.Esto fue la semana pasada y el lunes 28 la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y la UEFA decidieron "de forma conjunta que todos los equipos rusos, ya sean equipos representativos nacionales o equipos de clubes, serán suspendidos de participar en Competiciones FIFA y UEFA hasta nuevo aviso", resalta un comunicado.También se supo que la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, por su acrónimo en francés) anunció el 25 de febrero su decisión de no celebrar la Olimpíada Mundial de Ajedrez 2022 en Rusia.Igualmente, los organizadores de las competiciones de automovilismo internacional Formula 1 optaron por cancelar las carreras del Gran Premio de Rusia en la ciudad de Sochi.En tanto la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF, por sus siglas en inglés) impuso varias prohibiciones a los equipos y clubes de Rusia y Bielorrusia: "Suspender la participación de todos los equipos y clubes nacionales de Rusia y Bielorrusia en todas las categorías de edad y en todas las competiciones o eventos de la IIHF hasta nuevo aviso", destaca el comunicado. Además, el organismo decidió revocar el derecho de Rusia de acoger el Campeonato Mundial Juvenil de hockey sobre hielo en 2023.Si estas medidas se hubiesen aplicado antes, ya muchos países se habrían quedado sin trofeos importantes por su implicación en diferentes conflictos bélicos, como los bombardeos de la OTAN contra Yugoslavia en 1999. No podemos olvidar que en esa ocasión arrojaron bombas con uranio empobrecido que todavía hoy dejan secuelas.La respuestaSobre la decisión de trasladar la final de la Champions de San Petersburgo a París, se manifestó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. "Por supuesto, es una lástima que se haya adoptado esta decisión. Ustedes saben que San Petersburgo podría proporcionar las mejores condiciones posibles, condiciones favorables y cómodas para celebrar esta fiesta de fútbol".El presidente del Comité Olímpico de Rusia, Stanislav Pozdniakov, expresó el lunes su categórico desacuerdo con las recomendaciones del Comité Ejecutivo del COI sobre la participación de atletas rusos en las competiciones.Señaló que el Comité Olímpico de Rusia seguirá defendiendo consecuentemente los derechos e intereses de los atletas rusos y prestando ayuda a las federaciones nacionales para impugnar "decisiones discriminatorias".Las guerras todas son injustas y no tiene justificación, pero también es cierto que hay un doble rasero en esta contienda y todos se ensañan con Rusia y pretende humillar y destruir no solo a su gobierno, sino que van contra todo lo que pueda oler a ruso.En fin, que actualmente hay mucha hipocresía en un grupo de países que abiertamente refrendan el viejo dicho: Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago.

https://mundo.sputniknews.com/20220301/japon-impone-sanciones-a-putin-lavrov-shoigu-y-49-empresas-y-organizaciones-rusas-1122431032.html

https://mundo.sputniknews.com/20220228/el-coi-revoca-la-orden-olimpica-de-putin-1122393072.html

https://mundo.sputniknews.com/20220301/rusia-y-bielorrusia-no-podran-participar-en-competiciones-de-la-union-internacional-de-patinaje-1122435591.html

ucrania

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

⚽ deportes, ucrania, operación militar especial de rusia en ucrania, rusia, sanciones, coi, china, otan, federación internacional de ajedrez (fide)