La Cancillería de Siria: Occidente usa a Zelenski como un peón en el tablero de intereses

La Cancillería de Siria: Occidente usa a Zelenski como un peón en el tablero de intereses

DAMASCO (Sputnik) — Los países occidentales usan al ucraniano Volodímir Zelenski como un peón para sus intereses estratégicos, aseguró el viceministro de... 01.03.2022

El diplomático subrayó que la carrera política de Zelenski es producto de un golpe y es que no ha salido de una institución política tradicional.Zelenski, un conocido humorista en su país, asumió el cargo de presidente en mayo de 2019 tras unas controvertidas elecciones en las que no participaron las regiones del este de Ucrania.El diplomático recalcó que el Consejo de Seguridad de la ONU fue creado como resultado del entendimiento recíproco internacional tras la Segunda Guerra Mundial y fue formado por los países que derrotaron al nazismo, entre ellos estaba Rusia.Jaafari remarcó que "si Rusia y China no estuvieran en el Consejo de Seguridad de la ONU, cuántas guerras e intervenciones se producirían" en el mundo.Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU son China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia que derrotaron a la Alemania nazi en 1945.

