https://mundo.sputniknews.com/20220301/indice-de-referencia-mundial-de-petroleo-brent-se-asienta-en-cifras-de-agosto-de-2014-1122485537.html

Índice de referencia mundial de petróleo Brent se asienta en cifras de agosto de 2014

NUEVA YORK (Sputnik) — Los precios mundiales del petróleo, medidos por el índice de referencia del crudo Brent, se establecieron en máximos de 7,5 años... 01.03.2022, Sputnik Mundo

economía

petróleo

📈 mercados y finanzas

El contrato más negociado del Brent subió 3,98 dólares, o un 4%, a 104,97 dólares el barril, el cierre más alto para el referente mundial del petróleo desde agosto de 2014.Anteriormente, el contrato subió hasta 107,53 dólares en las operaciones, marcando también un máximo de 7,5 años, después de que la primera ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania no diera resultados concretos, lo que llevó a los operadores a impulsar los precios del crudo.El jueves 24, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el lanzamiento de una operación militar especial en el territorio de Ucrania alegando que las repúblicas de Donetsk y Lugansk, ya reconocidas por Rusia como Estados soberanos, solicitaron ayuda frente a la agresión por parte de Kiev, que según cifras de la ONU, ya causó 14.000 muertes.El Ministerio de Defensa ruso dijo que la operación especial se dirige únicamente a la infraestructura militar de Ucrania y subrayó que la población civil no está en peligro.Moscú afirma que no tiene planes de ocupar Ucrania y que el objetivo de su operación es desmilitarizar y desnazificar Ucrania.

