¡Hasta en 122 pesos el kilo! Esta es la tortillería más cara de México

Un lujoso establecimiento de la Ciudad de México ofrece un kilogramo de tortillas en 122 pesos (5,5 dólares), es decir, casi siete veces más que el precio... 01.03.2022, Sputnik Mundo

Se trata de un molino que pertenece a Pujol, el reconocido restaurante del chef mexicano Enrique Olvera. En este lugar, ubicado en el exclusivo barrio de la Condesa, en la capital mexicana, las tortillas son un lujo que pocos mexicanos pueden pagar. Según información del propio restaurante, una docena de tortillas de maíz blanco cuesta 40 pesos (casi 2 dólares), mientras que las maíz amarillo tienen un precio de 45 pesos (2,2 dólares). El maíz negro es más caro: 55 pesos el kilo (2,7 dólares). El producto estrella, sin embargo, es el maíz rojo, que cuesta 60 pesos por kilo (3 dólares). Con un tono irónico, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, informó que en este lugar las tortillas pueden ser compradas por docena o por kilogramo. El precio en que ofrece la tortilla el Molino El Pujol ha causado indignación y burlas en las redes sociales. En una tortillería normal de México, una persona puede comprar el kilogramo de tortillas en 18 pesos, es decir, en 577% menos que en ese establecimiento exclusivo. Y es que aunque la tortilla forma parte de la canasta básica del pueblo mexicano, a ese precio en realidad se convierte en un alimento de lujo, sobre todo si se toma en cuenta que el salario mínimo en México es de 172,87 pesos, una cantidad con la que no se podrían comprar ni dos kilogramos de tortilla de Pujol.Molino El Pujol justifica el precio de sus tortillas debido a que éstas son elaboradas artesanalmente y no atraviesan por ningún proceso industrial. Además, están hechas a base de granos de maíz que no son tan comunes en el país latinoamericano. Molino El Pujol forma parte del restaurante Pujol, en el cual la comida mexicana es catalogada como gastronomía gourmet, en platillos que alcanzan precios muy altos aunque sólo se trate de tamales o gorditas, que son productos básicos de la tradición culinaria del país. En Pujol, un menú de degustación que tiene como línea temática el maíz cuesta unos 2,227 pesos (108 dólares). Entre los platillos que se ofrecen están la tlayuda de frijol y quelites, la trufa negra, el papadzul con quintoniles y huevo de codorniz, el camote, mole madre, tamal de café y helado de jengibre. El restaurante del chef mexicano Enrique Olvera fue reconocido en 2021 como el noveno mejor del mundo por la organización de los 50 Best Restaurants.En 2019, Pujol fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por cuidar el medio ambiente y el origen de sus alimentos a través de procesos orgánicos y sensibles hacia el planeta.

