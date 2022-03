https://mundo.sputniknews.com/20220301/embajada-rusa-en-peru-rechaza-declaracion-mentirosa-publicada-en-diario-local-1122428778.html

Embajada rusa en Perú rechaza "declaración mentirosa" publicada en diario local

Embajada rusa en Perú rechaza "declaración mentirosa" publicada en diario local

LIMA (Sputnik) — La Embajada de Rusia en Perú rechazó una "declaración mentirosa" sobre su posición en el conflicto en Ucrania publicada en el diario local El... 01.03.2022, Sputnik Mundo

El Comercio es el diario más antiguo de Perú y uno de los más importantes e influyentes en el país.La Embajada rusa denunció que la declaración exponga una serie de puntos de vista falsos sobre la situación y razones del conflicto con Ucrania."No se puede olvidar que la escalada de la situación en Ucrania se debe exclusivamente a la política expansionista de la OTAN que hacía caso omiso a los legítimos intereses de Rusia y reiterados llamados a cumplir sus obligaciones de la no ampliación de la OTAN hacia las fronteras de nuestro país", afirmó la misión diplomática.Asimismo, denunció el incumplimiento de parte de Kiev de violar su carácter de estado neutral al iniciar acercamientos con la OTAN desde 1992 hasta casi ser miembro de ella en la actualidad, violando su propia Constitución."Occidente prácticamente ha impuesto en Ucrania un gobierno títere nazista que llegó al poder después del golpe de estado en 2014. Los que no lo apoyaron –ahora las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk– durante los 8 años sufrieron todo tipo de violencia desencadenada por el gobierno ucraniano en su contra", indicó la embajada.El 24 de febrero el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el lanzamiento de una operación militar especial en el territorio de Ucrania alegando que las repúblicas de Donetsk y Lugansk, ya reconocidas por Rusia como Estados soberanos, solicitaron ayuda frente a la agresión por parte de Kiev que, según cifras de Naciones Unidas, ya causó 14.000 muertes.El Ministerio de Defensa ruso dijo que la operación especial se dirige únicamente a la infraestructura militar de Ucrania y subrayó que la población civil no está en peligro.Moscú afirma que no tiene planes de ocupar Ucrania y que el objetivo de su operación es desmilitarizar y desnazificar Ucrania.Vladímir Zelenski decretó la ley marcial en todo el territorio nacional e instó a la comunidad internacional a activar "todas las sanciones posibles" contra el líder ruso.También anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Rusia.Numerosos países condenaron en términos contundentes la operación militar de Rusia en Ucrania.

