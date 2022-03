https://mundo.sputniknews.com/20220301/el-peligro-del-vertedero-de-pinto-el-mas-grande-de-espana-y-de-los-que-mas-metano-emite-en-europa-1122062286.html

El peligro del vertedero de Pinto: el más grande de España y de los que más metano emite en Europa

Un tercio de la basura que generan los vecinos de Madrid acaba en un solo vertedero: el del municipio de Pinto. En total son 800.000 toneladas al año

María José Montes, naturópata y vecina de la localidad madrileña de Pinto, hace un par de años decidió hacer un viaje rural por el norte de España. De vuelta a su casa, esa misma noche empezó a encontrarse mal, con ganas de vomitar y dificultad para respirar. Preguntó en el Ayuntamiento y le dijeron que se debía a la producción de lodo del vertedero, pero que no tenía que preocuparse porque esos gases no eran tóxicos. Incrédula con esa respuesta, decidió ir a su médico de cabecera para comprobar que lo que le ocurría se debía a una intoxicación. El doctor le explicó que en la zona sur de Madrid había muchos problemas similares y no era la primera paciente que venía comentando esos síntomas. Además, este le comentó que algunos vecinos habían decidido marcharse del municipio para cambiar de aires y que, curiosamente, muchos de ellos dejaban de ser enfermos crónicos.Como María José, cientos de pinteños están preocupados por su salud tras la puesta en marcha del funcionamiento del vertedero de Pinto hace 35 años. No solo por estar obligados a vivir con los malos olores, sino también por la ausencia de respuestas de las autoridades y en concreto, de la Mancomunidad del Sur, el organismo que se encarga de administrar servicios municipales de gestión, tratamiento y eliminación de residuos urbanos.El vertedero ya cuenta con una planta de biometanización y un depósito controlado. Ahora, quieren ampliarlo con seis nuevas macroplantas de residuos, entre ellas una incineradora de animales, lo que empeoraría el hedor y la dramática situación medioambiental de la zona. Allí se llevan las basuras de los 72 municipios (2 millones de habitantes) y el 80% de ellas se entierran sin tratamiento alguno. Además, paradójicamente, el vertedero se encuentra ubicado en el parque regional del Sureste, un espacio natural protegido catalogado como un enclave natural único en la Comunidad de Madrid que fue creado ocho años después de la puesta en marcha del vertedero en 1986.Alarma por la calidad del aireLas consecuencias ya se empiezan a notar en la localidad. La calidad del aire en Pinto es bastante preocupante y cualquier persona lo puede comprobar con una herramienta online de medición de calidad del aire. En Breezometer, por ejemplo, aseguran que la exposición de partículas PM 2.5 (unas pequeñas partículas contaminantes consideradas altamente perjudiciales para la salud porque pueden tener la capacidad de pasar al torrente sanguíneo) es de 24 días al mes de promedio. Esto puede desembocar en reacciones inflamatorias pulmonares, síntomas respiratorios y efectos adversos sobre el sistema cardiovascular, entre otros.De hecho, la planta de biometanización cuenta con una chimenea de emergencia que en teoría debería encenderse de manera excepcional cuando se produce un exceso de metano y así evitar una explosión. Sin embargo, cuenta Montes, que la mayoría de veces que ella sale con su bicicleta a hacer deporte por los alrededores del vertedero, se encuentra la chimenea siempre echando llamas.Uno de los mayores emisores de metano de EuropaHace unos meses, en noviembre de 2021, la Agencia Europea del Espacio informó que sus satélites habían detectado enormes cantidades de metano procedentes de dos vertederos cercanos al centro de Madrid: el de Valdemingómez, situado en el sureste de Madrid, y el de Pinto, al sur de la comunidad. Los responsables del vertedero de Pinto, en cambio, dicen no haber detectado ninguna irregularidad en sus actuaciones.No obstante, entre los dos vertederos se han llegado a medir hasta 8.800 kilos de metano por hora, la mayor emisión de este gas observada en todo el continente europeo. Indicaban además que el metano desaprovechado en ambos podría generar electricidad suficiente para alumbrar 350.000 hogares. "Lo que ven los satélites europeos, no somos capaces de verlo aquí, es una vergüenza", dice la naturópata.Muchos de los vecinos aún desconocen que la situación es tan dramática. Otros, en cambio, empiezan a interesarse y acuden a las reuniones convocadas por ecologistas en sus urbanizaciones para dar a conocer la gravedad del asunto. Uno de esos vecinos es Alex, un chico de 28 años que lleva viviendo en Pinto "toda la vida" y que acaba de comprarse un piso junto a su novia en uno de los núcleos de viviendas más cercanos al vertedero. Su casa se encuentra a unos tres kilómetros de donde se vierten los residuos, una distancia inusual, ya que como mínimo deberían estar a cinco de acuerdo a la mayoría de referencias académicas. Su novia padece asma y ya han empezado a cuestionarse su futuro. "¿Cómo me puede afectar a mí? ¿Voy a tener que estar todos los días medicándome para estar dentro de mi casa?", se pregunta ella. "Con lo que cuesta dar el paso de independizarse, tener que volver a pensar en vender el piso, no es agradable".¿Se puede revertir la situación?Desde Ecologista en Acción de Pinto y la Plataforma por el Cierre del Vertedero creen que las autoridades competentes deberían trabajar en políticas alternativas y sostenibles, de acuerdo con las leyes y directivas sobre residuos. Entre ellas, ofrecen otras líneas de acción.Respuesta de las autoridadesEl alcalde socialista de Pinto, Diego Ortiz, culpabiliza al Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por el Partido Popular, de las decisiones tomadas cuando él aún no estaba en el poder, una estrategia donde se incluye la ampliación del vertedero. Sin embargo, fuentes cercanas a la plataforma por el cierre del vertedero aseguran que las obras ya comenzaron hace aproximadamente un año, a lo que el alcalde ha respondido que "son para la construcción del tercer vaso (fase) y la ampliación del cuarto vaso".La "denigrante" estrategia que llevan a cabo el resto de entes competentes ha provocado que el alcalde dimita de su cargo como vicepresidente de la Mancomunidad del Sur tal y como anunció en una rueda de prensa el 22 de febrero. La Mancomunidad del Sur, por su parte, mantiene su silencio y en el momento de la publicación de este reportaje no ha respondido a las preguntas de Sputnik.Por el momento, el vertedero continúa siendo un quebradero de cabeza entre los vecinos y ya se ha convocado una manifestación para el 13 de marzo a las 12:00 horas, a la que también asistirán los miembros del gobierno de coalición de Pinto (PSOE, Unidas Pinto y Podemos). Allí se pretende hacer llegar la preocupación a los pinteños que aún no son conscientes de la problemática. Los que sí son conocedores ya barajan otras opciones, con lágrimas en los ojos, como mudarse a otro lugar en un futuro. Otros, en cambio, se resignan a tener que marcharse del que siempre ha sido su hogar. "Aquí es donde has echado tus raíces, tienes a tu familia y amigos, y no queremos tener que abandonarlo por un proyecto de estas características", apunta Alex.

madrid

