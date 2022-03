https://mundo.sputniknews.com/20220301/el-ministro-de-deporte-de-rusia-califica-de-inadecuadas-las-sanciones-contra-atletas-rusos-1122454378.html

El ministro de Deporte de Rusia califica de inadecuadas las sanciones contra atletas rusos

MOSCÚ (Sputnik) — El ministro de Deporte de Rusia, Oleg Matitsin, considera como inadecuadas y politizadas las medidas restrictivas impuestas por parte de las... 01.03.2022, Sputnik Mundo

"Atravesamos quizás el período más difícil en nuestras relaciones con la comunidad internacional; las sanciones son inadecuadas y están politizadas", dijo Matitsin ante la prensa.Señaló que al recomendar privar a los atletas rusos de participar en competiciones deportivas, el Comité Olímpico Internacional (COI) "violó el principio básico de los Juegos Olímpicos: el principio de igualdad del atleta, la no discriminación".Asimismo, el funcionario anunció la creación de una sede operativa para ayudar a los atletas rusos en el extranjero y aseguró que el ministerio trabaja para minimizar los riesgos para los atletas rusos.El 28 de febrero, el Comité Ejecutivo del COI recomendó que las federaciones deportivas internacionales y los organizadores de eventos no inviten ni permitan la participación de atletas o funcionarios de Rusia y Bielorrusia.Los ciudadanos de ambos países solo podrán ser aceptados como atletas o equipos neutrales, y no podrán usar símbolos, colores, banderas o himnos nacionales.El Comité también reiteró su recomendación, en vigor desde el 25 de febrero de 2022, de no celebrar eventos deportivos en Rusia o Bielorrusia.El COI considera que Moscú, y Minsk que le apoya, han violado la tregua olímpica con el lanzamiento de una operación militar en Ucrania el 24 de febrero.En particular, la exclusión total de los rusos de la competencia fue anunciada por la FIFA, ​​la Unión Internacional de Patinaje, la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo, el Consejo Internacional de Rugby, la Federación Internacional de Balonmano.

