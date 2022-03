https://mundo.sputniknews.com/20220301/eeuu-no-puede-confirmar-la-presencia-y-el-uso-de-bombas-termobaricas-en-ucrania-1122474619.html

EEUU no puede confirmar la presencia y el uso de bombas termobáricas en Ucrania

EEUU no puede confirmar la presencia y el uso de bombas termobáricas en Ucrania

WASHINGTON (Sputnik) — EEUU no puede confirmar la presencia o el uso de bombas termobáricas rusas en Ucrania, dijo un funcionario de alto cargo del... 01.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-01T19:09+0000

2022-03-01T19:09+0000

2022-03-01T19:09+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

rusia

operación militar especial de rusia en ucrania

ucrania

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/105866/74/1058667403_0:273:4200:2636_1920x0_80_0_0_df8d6aa8b5d80031580a9179a5b63193.jpg

El 28 de febrero la embajadora de Ucrania en EEUU, Oxana Markarova, afirmó que Rusia había utilizado una bomba termobárica durante su operación especial en el país.Markarova no proporcionó ninguna evidencia para respaldar su afirmación.Los comandantes militares de EEUU no han estado en comunicación directa con sus homólogos rusos con respecto al conflicto en Ucrania, declaró el funcionario del Departamento de Defensa."No estamos en comunicación directa con los comandantes rusos por (Ucrania) ni estamos involucrados en esta operación. No hay nuevas conversaciones entre el general (Mark) Milley y el general Valeri Guerásimov o entre el secretario (Lloyd) Austin y el ministro (ruso de Defensa) Serguéi Shoigú. No ha habido comunicación", dijo.Mensaje unificado de la ONU a RusiaEl secretario de Estado (canciller) de Estados Unidos, Antony Blinken, instó a Naciones Unidas a enviar un mensaje unificado a Rusia para que retire de inmediato sus tropas de Ucrania, como lo han hecho de forma individual varios funcionarios de la organización.Blinken se dirigió de manera virtual a la 49 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la sede europea de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.El 24 de febrero Rusia inició una "operación especial" para desmilitarizar y "desnazificar" a Ucrania, en respuesta a los pedidos de ayuda de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk para defenderse de los ataques cada vez más intensos de las fuerzas ucranianas.El Ministerio de Defensa ruso dijo que la operación especial está dirigida únicamente a la infraestructura militar ucraniana y que la población civil no corre peligro.La medida provocó la condena de los líderes occidentales y el inicio de más sanciones contra Rusia.

https://mundo.sputniknews.com/20220301/kremlin-califica-de-bulo-informes-sobre-uso-de-bombas-de-racimo-y-termobaricas-por-rusia-en-ucrania-1122439385.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

🛡️ zonas de conflicto, rusia, operación militar especial de rusia en ucrania, ucrania, eeuu