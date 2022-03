https://mundo.sputniknews.com/20220301/critican-a-cdmx-por-apoyar-a-rusia-pero-en-realidad-era-un-homenaje-a-republica-dominicana-1122463949.html

Critican a CDMX por apoyar a Rusia, pero en realidad era un homenaje a República Dominicana

Una ola de críticas cayó sobre el Gobierno mexicano luego de que circularan en redes sociales imágenes de edificios históricos de la Ciudad de México... 01.03.2022, Sputnik Mundo

Miles de personas pidieron una explicación a la Administración de Claudia Sheinbaum sobre por qué algunos inmuebles emblemáticos de la capital mexicana habían sido iluminados de rojo, azul y blanco, en medio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Este fue el tuit de un usuario que publicó una fotografía del alumbrado público en el Centro Histórico de la Ciudad de México: Sin embargo, tras los señalamientos por supuestamente haber respaldado al presidente ruso Vladímir Putin, las autoridades locales aclararon que la iluminación se debió a la conmemoración de la independencia de República Dominicana, cuya bandera tiene los mismos colores que el emblema de Rusia. "Esta noche [del 27 de febrero de 2022], edificios históricos de nuestra Ciudad se iluminan para conmemorar los 178 años de la Independencia de República Dominicana", indicó la Secretaría de Obras y Servicios de Ciudad de México. México ha dejado muy clara su postura sobre el conflicto armado que actualmente se libra en Europa del Este. Ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha rechazado, en reiteradas ocasiones, la que considera una intervención ilegítima e ilegal de Rusia en territorio ucraniano. Sin embargo, el Gobierno de México tampoco prevé imponer sanciones económicas ni comerciales en contra de las autoridades y las empresas rusas, ya que su intención no es atizar el conflicto, sino mermarlo hasta llegar a una solución diplomática. Algunos sectores de la oposición han pedido al Gobierno mexicano impulsar y adoptar castigos en contra de Moscú, pero hasta el momento la posición del país latinoamericano sólo ha sido de condena a las acciones militares rusas en Ucrania. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) calcula que este conflicto ha provocado el desplazamiento de un millón de personas dentro de las fronteras ucranianas, además de que cientos de miles han decidido escapar hacia países vecinos. La desinformación sobre la situación que se vive en Europa del Este se ha propagado con velocidad en México. En días pasados ha circulado en redes sociales un video apócrifo en el que Vladímir Putin supuestamente condena la postura injerencista de México en Ucrania. Sin embargo, el contenido del material está alterado: los tiempos no corresponden a la actualidad y la traducción fue manipulada. "Usaron una imagen del presidente Putin donde está hablando, donde me está creo hasta felicitando cuando triunfé, [pero] modifican la traducción. Era otra cosa, pero así como eso, hubo televisoras sacando imágenes que eran de otro tiempo", criticó López Obrador.

