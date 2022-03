https://mundo.sputniknews.com/20220301/constituyentes-chilenos-rechazan-la-decision-de-la-ue-de-censurar-a-sputnik-y-rt-1122488693.html

Constituyentes chilenos rechazan la decisión de la UE de censurar a Sputnik y RT

Constituyentes chilenos rechazan la decisión de la UE de censurar a Sputnik y RT

Las sanciones sobre Rusia no han dejado a nadie indiferente, sobre todo la censura a los medios Sputnik y RT coartando así la libertad de expresión e... 01.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-01T22:48+0000

2022-03-01T22:48+0000

2022-03-01T22:48+0000

américa latina

chile

sebastián piñera

otan

gabriel boric

operación militar especial de rusia en ucrania

💬 opinión y análisis

censura

rt

sputnik (medio de comunicación)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/103908/51/1039085186_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_7a133c4bb1765d32ffbdaca666043b24.jpg

Luego de que la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, prometiera vetar a Sputnik y RT en el territorio de la Unión Europea por "difundir mentiras con el fin de justificar la guerra", el debate se ha instalado producto de la coartación de la información.La convencional Valentina Miranda, de las Juventudes Comunistas, comentó que "parte de la Unión Europea y la OTAN, que se dicen férreos defensores de los derechos humanos de las personas, están violando uno de los derechos humanos como lo es la información y la comunicación".Manuel Woldarsky, constituyente e integrante de la Coordinadora Constituyente Plurinacional y Popular, señaló a Sputnik que "la libertad es un derecho humano, un derecho esencial que surge de la naturaleza de persona, y que no pueden los gobernantes arrogarse la atribución de elegir quién informa a su población y quién no.El constituyente explicó que esta censura no tiene cabida, puesto que los medios al informar deben ser respetuosos con los derechos humanos.Miranda comentó que "hemos visto cómo los medios occidentales, no los grandes medios, pero sí su mayoría, han censurado la información con lo que está ocurriendo en este preciso momento entre Ucrania y Rusia".La convencional explica que en los medios occidentales se le ha dado una posición favorable a Ucrania y que nadie ha informado todo lo que ha ocurrido en Donbás desde el 2014 y que han dejado miles de muertos por parte del Gobierno Ucraniano.Los tuits de Piñera y Boric que no mencionan la alianza militar de la OTANTanto el presidente chileno, Sebastián Piñera, como el presidente electo, Gabriel Boric, han ocupado sus redes sociales para manifestar su posición respecto al conflicto. Sin embargo, no han hecho referencia alguna a la alianza militar de la OTAN y su política expansionista.El primero en referirse al conflicto fue el presidente Piñera, quien señaló que "Chile insta a Rusia a respetar las Convenciones de Ginebra sobre derecho internacional humanitario. Colaboraremos con otros países para buscar una solución pacífica del conflicto, dentro del marco del derecho internacional y la carta de Naciones".Por su lado, Gabriel Boric también ocupó la red social para referirse al conflicto, hecho que le trajo bastante críticas por omitir completamente la política expansionista de la OTAN y donde incluso llamó a los ciudadanos chilenos a escuchar el discurso del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.El primero en criticar a Gabriel Boric por sus tuits fue el destacado académico de la Universidad de Chile, coordinador de la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y doctor en Derecho Claudio Nash Rojas.El académico señaló a través de la red social que "como futuro Presidente de Chile, con respeto, le sugiero informarse más y tuitear menos en materias internacionales. El mundo en que deberá tomar decisiones es complejo, muy complejo. @gabrielboric".El convencional Manuel Woldarsky también fue crítico a la completa omisión de la OTAN en los tuits de Sebastián Piñera y Gabriel Boric. El constituyente señaló que "una alianza armamentista como la OTAN es peligrosa en cualquier parte del mundo, creo que la cooperación se debe basar en el respeto mutuo y el enriquecimiento mutuo de las personas para que los pueblos se desarrollen de manera equilibrada, sostenible y sustentablemente"."Las alianzas armamentistas solo mantienen el statu quo que cuando exista algún conflicto que las partes no quieren ceder, habrá una que se atribuye el uso de la fuerza, y el uso de la fuerza está proscrito por todas las normas internacionales", agregó Woldarsky.El constituyente explicó que La ONU surgió con una prohibición a convocar a la guerra y eso es muy importante de tener en cuenta."Por lo tanto, no solo condeno la actitud que ha tomado Rusia, sino que condeno también la actitud expansionista que ha sostenido la OTAN y la manera solapada, cobarde, que han llevado a Ucrania a armarse", cerró.

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alexis Polo González https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

Alexis Polo González https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexis Polo González https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

chile, sebastián piñera, otan, gabriel boric, operación militar especial de rusia en ucrania, 💬 opinión y análisis, censura, rt, sputnik (medio de comunicación)