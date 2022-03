https://mundo.sputniknews.com/20220301/cinicazo-llama-amlo-a-calderon-por-criticar-violencia-en-michoacan-1122459133.html

"Cinicazo", llama AMLO a Calderón por criticar violencia en Michoacán

"Cinicazo", llama AMLO a Calderón por criticar violencia en Michoacán

Una consecuencia directa del fraude electoral con el que Felipe Calderón se robó la presidencia de México en 2006 fue la escalada de la violencia criminal en... 01.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-01T16:15+0000

2022-03-01T16:15+0000

2022-03-01T16:15+0000

américa latina

méxico

eeuu

cjng

felipe calderón

andrés manuel lópez obrador

gobierno de méxico

michoacán

cartel de sinaloa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1122456127_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_a1e4d3b943ad81e8ac5f2ab277c5e57c.jpg

"Nos robaron la presidencia de la república, no fue poca cosa y lo que causaron con ese fraude, todo esto que estamos viendo, San José de Gracia, ¿de dónde surgieron estos grupos? Del Gobierno que se impuso mediante el fraude, que declaró la guerra, que no atendió las causas de la inseguridad, de la violencia", lamentó el mandatario.López Obrador hizo referencia a la ejecución masiva de personas que se perpetró el domingo 27 de febrero en el municipio de Marcos Castellanos, Michoacán, limítrofe con Jalisco, donde confrontaciones entre miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) cobraron la vida de varias personas, según información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)."Surge esto que estamos padeciendo de ese tiempo", consideró el ejecutivo federal en su conferencia matutina de este martes 1 de marzo, en referencia a que Calderón declaró la llamada guerra contra el narcotráfico en diciembre de 2006, a días de tomar posesión como presidente.Contravenir esta tendencia de violencia lleva tiempo, pues requiere atender los orígenes de esas agresiones con políticas sociales, destacó López Obrador y calificó a Calderón de cínico por pronunciarse en contra de la ejecución colectiva en Michoacán.Acusado de fomentar vínculos entre el gabinete federal de seguridad y el Cártel de Sinaloa durante el sexenio de Calderón, que se extendió de 2006 a 2012, Genaro García Luna enfrenta un proceso judicial en su contra ante el aparato judicial de Estados Unidos. "Pero se atreve a opinar, eso es lo que siempre he dicho, retomando al finado Carlos Monsiváis, que decía que la verdadera doctrina, decía él de la derecha, yo digo del conservadurismo, es la hipocresía", agregó el presidente.

https://mundo.sputniknews.com/20220228/si-tuvieras-verguenza-cerrarias-la-boca-rechazan-condolencias-de-calderon-por-ataque-en-michoacan-1122409991.html

https://mundo.sputniknews.com/20220228/video-exhibe-el-posible-retiro-de-cuerpos-tras-una-masacre-masiva-en-michoacan-1122421878.html

méxico

eeuu

michoacán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, eeuu, cjng, felipe calderón, andrés manuel lópez obrador, gobierno de méxico, michoacán, cartel de sinaloa