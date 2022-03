https://mundo.sputniknews.com/20220301/bunbury-anuncia-su-retirada-de-los-escenarios-por-problemas-de-salud-1122439815.html

Bunbury anuncia su retirada de los escenarios por problemas de salud

El músico confiesa que tiene dañada la garganta y avisa de que terminará la gira pendiente, hasta septiembre, y luego no volverá al directo. 01.03.2022, Sputnik Mundo

"He escuchado diferentes nombres y diagnósticos. La realidad es que mi garganta se cierra e irrita, y mis vías respiratorias dificultan el leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo", ha esgrimido Enrique Bunbury. El cantante español ha anunciado de esta forma que no volverá a los escenarios. La voz de este artista de 54 años se ha quebrado. Y con ella, los directos en los que despliega ese célebre arsenal de temas en solitario o con su antigua banda, Héroes del Silencio. Bunbury ha publicado su decisión en una newsletter el último día de febrero y luego la han replicado desde la cuenta oficial de Twitter. Según cuenta el músico zaragozano, arrastraba este "malestar" desde hace ya unos años. Se inició en la gira donde rodó el unplugged para MTV llamado El libro de las mutaciones, entre 2015 y 2016. Pero empeoró después, en el extenso tour con Expectativas, que le llevó por todo el mundo entre 2017 y 2019. Creía Bunbury que, tras el parón a las giras internacionales a causa de la pandemia, aquel mal "quizás se había diluido". "Las ganas de reencontrarme con público, técnicos y músicos encima de un escenario era una fuerza mucho más poderosa", expresa. Sin embargo, lo que le ha sucedido durante la gira mexicana "corrobora todo lo contrario" y "confirma y adelanta una decisión que sabía cercana".Todas estas circunstancias le han llevado a tomar la decisión "muy meditada y consciente": abandonar su actividad artística en los conciertos y las giras. El cantante, que ha publicado diez álbumes de estudio y seis en directo en sus 25 años de carrera en solitario, asegura que realizará los conciertos programados hasta septiembre de 2022 en el continente americano, pero "serán los últimos". No ha descartado seguir componiendo o incluso grabando.De hecho, pese a sus problemas de salud, Enrique Bunbury publicó en diciembre un EP de cinco temas titulado El puerto. Y en el comunicado se muestra esperanzado: asegura que, a partir de ahora, se le abre "un sinfín de posibilidades" en lo creativo. "Componer canciones, grabar discos, pintar y escribir libros de poesía forman parte de mis objetivos", indica, asumiendo que está preparado para este "cambio importante" en su vida.El exlíder de Héroes del Silencio concluye agradeciendo al público y a las personas que lo han acompañado en los más de 1.500 conciertos que ha ofrecido en su vida en España, Europa, América Latina, Estados Unidos y Japón. "En estos 35 años me he subido a los mejores escenarios del mundo y algunos de los peores, he actuado delante de 25 personas y de 250.000, y en la mayoría de ellos, he tenido la fortuna de disfrutar de una época en la que no se veían ni mascaretas ni celulares. ¡Gracias sinceras!", ha señalado.Por último, Bunbury ha manifestado que espera que "lo que pueda ofrecer a partir de ahora" siga "interesando mínimamente", y ha dado las gracias a su banda, los Santos Inocentes, y a su equipo. "Ha sido un gran viaje", ha concluido quien comenzó su singladura profesional a finales de los ochenta con Héroes del Silencio y, tras el desenlace, continuó en solitario. Con ellos dejó himnos clásicos como Entre dos tierras o Maldito duende. Supuso también una novedosa fusión entre el rock gótico, el pop y el hard rock. La etapa de la banda puso el punto y final en 1996. Volvieron en 2007 con una serie de conciertos pactados, aunque el artista ya presumía de una dilatada experiencia a solas: en 1997 publicó Radical sonora, en 1999 cambiaba de registro con Pequeño y en 2000 jugaba con la electrónica en Curso de levitación intensivo. Con Expectativas (2017), Bunbury recibió el Grammy latino al mejor álbum de rock en 2018. Y después de este anuncio ha logrado un baño de agradecimientos en redes de seguidores y compañeros de profesión.

