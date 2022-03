https://mundo.sputniknews.com/20220301/alzas-de-la-inflacion-y-la-tasa-de-interes-el-riesgo-de-default-corporativo-1122478748.html

Alzas de la inflación y la tasa de interés: el riesgo de 'default' corporativo

La economía global está en un período de recuperación pospandemia con fuertes tensiones inflacionarias. Los principales bancos centrales están lanzados a... 01.03.2022, Sputnik Mundo

Esta medida apunta a morigerar las presiones de la demanda sobre los precios, pero a la vez incrementa la tensión sobre economías endeudadas y también sobre empresas con elevados pasivos.Con un alza de la tasa de interés, aumenta el riesgo de insolvencia de países y de corporaciones.A este escenario complejo se le agregó en estas semanas el conflicto Rusia-Ucrania que está teniendo varios efectos sobre la economía global. Uno de ellos es el alza de los precios internacionales de las materias primas, lo que agudiza las presiones inflacionarias.El peligro de una tasa de inflación más elevada que la prevista podría acelerar también la suba de la tasa de interés, lo que acercará a las corporaciones al abismo del default.La titular del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, señaló que espera una suba de la tasa de interés al menos cuatro veces este año, e incluso más, para frenar la aceleración de la inflación y alinear la demanda con la oferta.Tasas de interés y deudas de las empresasLas empresas ingresaron a la crisis de COVID-19 con deudas récord que acumularon después de la crisis financiera mundial, en 2008, cuando las tasas de interés eran bajas.La deuda corporativa se situó en 83 billones de dólares, o el 98% del Producto Bruto mundial, a finales de 2020. Las economías avanzadas y China representaron el 90% del aumento de 8,9 billones de dólares en 2020. Ahora que los bancos centrales están aumentando las tasas de interés para controlar la inflación, los costos del servicio de la deuda de las empresas aumentarán.Las vulnerabilidades corporativas quedarán además expuestas a medida que los Gobiernos reduzcan el apoyo fiscal que brindaron a las empresas afectadas en el punto álgido de la crisis de la pandemia.Vulnerabilidades y reestructuraciónUna investigación del FMI Opciones de política para apoyar y reestructurar empresas afectadas por la crisis del COVID-19 hace un balance de las vulnerabilidades corporativas y evalúa la preparación de los países para manejar una reestructuración a gran escala.Para hacer esa evaluación utiliza un nuevo indicador para medir hasta qué punto los regímenes oficiales y privados para atender insolvencia y reestructuración de los países están preparados para este tipo de crisis.El estudio alcanza 60 economías que representan el 91% del PIB mundial y el 84% de la población mundial en todos los continentes y niveles de desarrollo.El indicador ofrece una perspectiva sobre la preparación de los países para manejar crisis corporativas a gran escala. El saldo es el siguiente:¿Qué hacer?Los economistas Ceyla Pazarbasioglu y RhodaWeeks-Brown entonces plantean en Los gobiernos deben optar por apoyar o reestructurar empresas muy endeudadas qué estrategias deberían implementar los gobiernos para apoyar a las empresas viables y qué reformas legales deberían emprender para facilitar la reestructuración de la deuda, la liquidación y la reorganización de las empresas en dificultades:Falta de transparencia sobre las deudasLos países en desarrollo enfrentan riesgos crecientes a causa de la fragilidad financiera generada por la crisis del COVID‑19 y por la falta de transparencia en las deudas, afirma un reciente informe del Banco Mundial.El aumento de la inflación y de las tasas de interés plantea nuevos desafíos a la recuperación. Según el Informe sobre el desarrollo mundial 2022: finanzas al servicio de la recuperación equitativa, los riesgos pueden estar ocultos, dado que los balances de los hogares, las empresas, los bancos y los Gobiernos están estrechamente interrelacionados. Los altos niveles de préstamos dudosos y deuda oculta obstaculizan el acceso al crédito y reducen las posibilidades de los hogares de bajos ingresos y de las pequeñas empresas de obtener financiamiento.El panorama en América LatinaEl Banco Mundial indica que diversas encuestas realizadas en países en desarrollo durante la pandemia mostraron que el 46% de las empresas preveía caer en mora.El nivel de incumplimiento de los préstamos podría ahora aumentar considerablemente, y la deuda privada podría convertirse con rapidez en deuda pública, a medida que los Gobiernos brinden apoyo."Muchos hogares y empresas enfrentan niveles insostenibles de deuda debido a la merma de sus ingresos", señala Carmen Reinhart, vicepresidenta y economista en jefe del Grupo Banco Mundial.En ese sentido, en el último reporte, Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, la CEPAL se mostró contundente al pedirles a los bancos centrales de la región a no usar únicamente la tasa de interés como mecanismo para controlar la inflación."Se debe expandir el espectro de instrumentos [monetarios, cambiarios y macroprudenciales] más allá de la tasa de interés, para enfrentar las presiones inflacionarias sin menoscabar los impulsos por recuperar el crecimiento y el empleo", se aconseja en el informe.De esta forma pone en alerta a los países de la región para que la estrategia monetaria antiinflacionaria no termine por generar una gran crisis de deuda corporativa.LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

