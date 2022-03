Activistas estadounidenses planean una protesta contra la expansión de la OTAN

https://mundo.sputniknews.com/20220301/activistas-estadounidenses-planean-una-protesta-contra-la-expansion-de-la-otan-1122472901.html

WASHINGTON (Sputnik) — Activistas estadounidenses planean una protesta para explicar que la crisis actual en Ucrania fue causada por la expansión de la OTAN... 01.03.2022, Sputnik Mundo

Dijo que la expansión de la OTAN hacia el este y el apoyo de Estados Unidos al cambio de poder en Ucrania en 2014 fueron las dos causas de la crisis actual."Estos dos factores, la constante expansión hacia el este de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hasta las mismas fronteras de Rusia, y el apoyo al golpe de Estado de 2014, son los que han llevado a la crisis actual y son los responsables de la misma", señaló.Wilayto recordó que tras el colapso de la Unión Soviética, la OTAN se comprometió en no avanzar hacia Rusia, pero no cumplió el compromiso.El 24 de febrero, Rusia lanzó una operación militar especial en Ucrania, en respuesta a los pedidos de ayuda de las repúblicas Donetsk y Lugansk para contrarrestar la agresión de las fuerzas ucranianas.El Ministerio de Defensa ruso dijo que la misión especial está dirigida únicamente a la infraestructura militar ucraniana y que la población civil no está en peligro.Moscú dice que no tiene planes de ocupar Ucrania.La medida provocó la condena de los líderes occidentales y el inicio de aún más sanciones.

