Venezuela repudia el bloqueo de RT y Sputnik en la UE

Venezuela repudia el bloqueo de RT y Sputnik en la UE

CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela rechaza el veto de la Unión Europea (UE) contra los medios rusos RT y Sputnik, dijo en entrevista con Sputnik el... 28.02.2022, Sputnik Mundo

El Gobierno de Venezuela manifiesta su respaldo a todo el personal de los medios rusos Sputnik y RT, ante el anuncio de la Unión Europea de bloquearlos, declaró Ñáñez."Empiezo por enviar toda nuestra solidaridad a los trabajadores y trabajadoras de Russia Today y Sputnik", indicó.La medida que anunció la Unión Europea (UE) de bloquear a los medios rusos Sputnik y RT es propia de un régimen totalitario, dijo Ñáñez."Sin duda es un signo de arrogancia y a la vez de desesperación. La verdad es que esta medida, propia de un régimen totalitario, era predecible. La censura que la UE viene imponiendo sobre Rusia en general, y sobre el conflicto en Ucrania en particular, no es cosa nueva", agregó el ministro.El talante antidemocrático de la Unión Europea se hace visible en bloqueo contra Sputnik y RT, enfatizó Ñáñez."La UE deja ver su verdadero talante: se hacen llamar defensores de la democracia y las libertades, pero no vacilan en silenciar la noticia que no favorezca a su línea editorial ni en prohibir la opinión que les resulte incómoda", expresó el ministro.

