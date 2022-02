https://mundo.sputniknews.com/20220228/presidente-de-eeuu-concluye-llamada-con-aliados-sobre-rusia-tras-mas-de-una-hora-1122412056.html

Presidente de EEUU concluye llamada con aliados sobre Rusia tras más de una hora

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente estadounidense, Joe Biden, comenzó su llamada programada con los aliados para discutir la actual operación militar... 28.02.2022, Sputnik Mundo

"La llamada del presidente Biden con los aliados y socios para discutir la guerra no provocada de Rusia en Ucrania comenzó a las 11:32 EST", dijo la Casa Blanca en un informe. "La llamada del presidente Biden con aliados y socios concluyó a las 12:54 EST".Los participantes de la llamada incluyeron al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg; el canciller alemán (jefe de Gobierno), Olaf Scholz; el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson; el presidente francés, Emmanuel Macron; el ministro de Relaciones Exteriores japonés, Fumio Kishida y otros, dijo la Casa Blanca.Las naciones occidentales han aumentado la coordinación en materia de defensa y la presión de las sanciones sobre Rusia después de que lanzara una operación militar especial en Ucrania tras las peticiones de ayuda de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk para defenderse de la intensificación de los ataques de las tropas ucranianas.El Ministerio de Defensa ruso dijo que la operación especial se dirige únicamente a la infraestructura militar de Ucrania y subrayó que la población civil no está en peligro.Moscú afirma que no tiene planes de ocupar Ucrania y que el objetivo de su operación es desmilitarizar y desnazificar Ucrania.

