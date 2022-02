https://mundo.sputniknews.com/20220228/peru-actualiza-requisitos-de-ingreso-al-pais-ante-pandemia-del-covid-19-1122410329.html

Perú actualiza requisitos de ingreso al país ante pandemia del COVID-19

LIMA (Sputnik) — El Gobierno de Perú actualizó este lunes los requisitos para que connacionales, extranjeros residentes y no residentes (turistas) puedan... 28.02.2022, Sputnik Mundo

Asimismo, se informó que aquellos mayores de 12 años que no tengan su vacunación completa (tres dosis), deberán presentar una prueba molecular con resultado negativo y con una antigüedad no mayor a 48 horas antes de abordar en su punto de origen.Para personas menores de 12 años sólo se requiere que no presenten síntomas de la enfermedad al momento de abordar.Por otro lado, el Gobierno peruano se reserva el derecho de tomar las medidas sanitarias que crea convenientes en caso de que una persona presente síntomas a su llegada al país.Perú ha abierto sus fronteras aéreas con todos los países del mundo, las terrestres permanecen cerradas.Las disposiciones de ingreso permanecerán vigentes durante todo el mes de marzo, debiendo ser revisadas y actualizadas a finales de ese mes.

