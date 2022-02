https://mundo.sputniknews.com/20220228/operadores-turisticos-rusos-cierran-la-venta-de-los-viajes-a-america-latina-y-el-caribe-1122363552.html

Operadores turísticos rusos cierran la venta de los viajes a América Latina y el Caribe

MOSCÚ (Sputnik) — Las restricciones del uso del espacio aéreo de la Unión Europea para los aviones rusos obligaron a los operadores turísticos a suspender la... 28.02.2022, Sputnik Mundo

La nota indica que el cierre del espacio aéreo de los países europeos y Canadá se convirtió en un "obstáculo insuperable para los vuelos transatlánticos de las compañías aéreas rusas, incluso a los países abiertos".Además, "de acuerdo con los cálculos del servicio analítico de ATOR, en total en el extranjero ahora se encontrarían más de 150.000 turistas (rusos), y en aquellos países donde ahora hay problemas con la salida de los turistas a Rusia (Europa, países del Caribe, EEUU y otros), más de 27.000", precisa.En un comunicado conjunto la agencia rusa del transporte aéreo Rosaviatsia y la agencia estatal de turismo Rosturism comunicaron que las autoridades trabajan para organizar el transporte de los rusos de los países europeos."La labor para organizar el regreso de los ciudadanos rusos de los países europeos se está realizando por Rosaviatsia junto con el Ministerio de Exteriores de Rusia y Rosturism", dice el texto.El 27 de febrero el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, anunció que la UE cierra su espacio aéreo para todos los aviones rusos a partir de este lunes 28.Según especifica el Diario Oficial de la UE, la nueva medida "prohíbe a las aeronaves rusas, a cualquier aeronave registrada en Rusia, cualquier aeronave no registrada en Rusia perteneciente, alquilada o controlada de otra forma por cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo de Rusia, aterrizar, desplegar o sobrevolar el territorio de la Unión".Occidente impone nuevas sanciones a Rusia en un intento de presionarla para que frene su operación militar en Ucrania, que realiza con el uso de la flota, tropas terrestres y de aviación desde el 24 de febrero.Según el presidente ruso, Vladímir Putin, uno de los objetivos fundamentales de esta operación es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania. El mandatario ruso también amenazó con llevar a juicio a los autores de "numerosos crímenes sangrientos contra civiles", pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso el toque de queda en Kiev y la ley marcial en todo el territorio nacional, decretó la movilización general e instó a la comunidad internacional a activar "todas las sanciones posibles" contra el líder ruso.Numerosos países condenaron en términos contundentes la operación especial de Rusia en Ucrania.El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, pidió al presidente Putin "en nombre de la humanidad, retirar las tropas a Rusia" y "no permitir que en Europa comience lo que podría ser la peor guerra desde comienzos de siglo".

