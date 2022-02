https://mundo.sputniknews.com/20220228/ninos-colombianos-intoxicados-con-viagra-una-broma-que-pudo-salir-mal-1122420357.html

Niños colombianos intoxicados con viagra: una broma que pudo salir mal

Niños colombianos intoxicados con viagra: una broma que pudo salir mal

Seis estudiantes de entre 11 y 13 años de un centro educativo al norte de Colombia sufrieron intoxicación tras haber ingerido viagra involuntariamente, a causa... 28.02.2022, Sputnik Mundo

américa latina

colombia

broma

viagra

atlántico

adolescentes

intoxicación

Según las primeras versiones, el fármaco, que es utilizado para tratar la disfunción eréctil y tiene posibles efectos cardíacos, fue suministrado el pasado jueves 24 por alumnos de mayor edad del centro Bachillerato de Piojó, en el municipio de Piojó, departamento del Atlántico.Los jóvenes mezclaron el fármaco con bebidas y se las ofrecieron a estudiantes de grados inferiores.El caso despertó la preocupación en la comunidad colombiana. Se presume que los adolescentes obtuvieron las pastillas gracias a un descuido de sus padres, pero por el momento, no hay mayor información, según afirmó a un medio local la secretaria de Salud del municipio, Jennifer Ripoll."Solo hemos atendido a un niño y ya no tenía efectos. Sus signos se encuentran en buenas condiciones. No hemos recibido más niños", dijo la jerarca a la prensa, y aclaró que se trató con suero a los afectados.Ripoll agregó que se lleva adelante una investigación con el objetivo de esclarecer los sucesos.En tanto, los padres de los afectados denunciaron ante la prensa que la institución no tomó las medidas adecuadas dado que tras ponerse en conocimiento del caso, envió a los estudiantes afectados a sus domicilios.

colombia

atlántico

2022

colombia, broma, viagra, atlántico, adolescentes, intoxicación