Moldavia no se sumará a las sanciones de Occidente contra Rusia

"Desde el 2014 después de la anexión de Crimea, Moldavia decidió no sumarse a las sanciones de la UE o EEUU contra Rusia y mantenemos esta línea", dijo en directo de la cadena TV8.Indicó que la decisión fue tomada por razones económicas.Subrayó que la economía de Moldavia depende mucho de los lazos con Rusia, especialmente en el ámbito energético.El ministro indicó que actualmente Chisináu mantiene las relaciones con Moscú a nivel técnico, principalmente en las cuestiones del regreso de ciudadanos moldavos que no pueden llegar a Moldavia por la situación en torno a Ucrania.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmó el 21 de febrero los decretos sobre el reconocimiento de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk (RPD y RPL), que proclamaron su independencia en 2014.El 24 de febrero Putin anunció el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania, alegando que ambas repúblicas solicitaron ayuda frente a la agresión por parte de Kiev.El Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques militares no están dirigidos contra ciudades ucranianas ni ponen en peligro a la población civil, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.EEUU y otros países activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales contra Rusia.En un caso sin precedentes, las restricciones individuales se extendieron al presidente de Rusia y al ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov.Las sanciones sectoriales, también por primera vez, incluyen la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT y la paralización de las reservas internacionales del banco emisor.A su vez, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, pidió al presidente Putin "en nombre de la humanidad, retirar las tropas a Rusia" y "no permitir que en Europa comience lo que podría ser la peor guerra desde comienzos de siglo".

