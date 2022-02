https://mundo.sputniknews.com/20220228/lapili-jugar-con-lo-sensual-y-mostrar-chicha-es-algo-que-siempre-me-ha-gustado-es-ser-yo-misma-1121871205.html

LaPili: "Jugar con lo sensual y mostrar chicha es algo que siempre me ha gustado, es ser yo misma"

LaPili: "Jugar con lo sensual y mostrar chicha es algo que siempre me ha gustado, es ser yo misma"

María del Pilar Robles se ha hecho famosa en redes sociales como 'LaPili' y hoy en día, esta artista multidisciplinar con miles de seguidores se ha convertido... 28.02.2022

LaPili muestra una gran pasión por la música y la moda desde muy pequeña, y según cuenta a Sin Tapujos, desde los tres años ya realizaba sus primeros shows en casa delante de su familia. Ella misma inventaba las coreografías y se encargaba del vestuario a partir de los viejos pañuelos de su madre atados en nudos.A pesar de ser de una ciudad pequeña de España, siempre demostró interés por mujeres empoderadas como Missy Elliott que reivindicaban cuerpos reales y no normativos frente a la dictadura de los cánones de belleza impuestos por la sociedad. LaPili se ha convertido hoy en día y sin pretenderlo en una abanderada de este tipo de mensajes y en un ejemplo de miles de jóvenes y adolescentes que la toman como un referente de belleza y feminismo."De pequeña me decían que había ropa que yo no me podía poner o que no podía bailar de una determinada manera porque enseñaba la chicha y eso no estaba bien. Me ha costado mucho trabajo llegar a donde estoy y ojalá que la sociedad normalizara todos los tipos de cuerpos", asegura en esta entrevista para Sin Tapujos donde LaPili nos enseña su lado más personal.A pesar de todo, asegura que no se siente "una provocadora" y que hace lo que hace porque ella es así. Con la artista charlamos también sobre la cultura del reguetón y cómo hay una sociedad machista que trata de cancelarlo por motivos racistas: "No veo que se haga lo mismo con otros estilos musicales como el rock o el flamenco cuando tienen letras similares o incluso peores", asegura.LaPili tiene una gran influencia africana tanto en su música como en su marca de joyas y moda de filosofía upcycling, y ha viajado varias veces a este continente para empaparse de su cultura y poder poner en práctica sus conocimientos a raíz de sus experiencias allí en su trabajo a posteriori.

