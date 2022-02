https://mundo.sputniknews.com/20220228/italia-se-adhiere-a-las-sanciones-contra-rusia-por-la-operacion-militar-en-ucrania-1122408217.html

Italia se adhiere a las sanciones contra Rusia por la operación militar en Ucrania

La "operación militar" que la Rusia inició en Ucrania el 24 de febrero provocó reacciones diferentes en el mundo. Si los gigantes asiáticos, como China y la India, prefirieron mantener la neutralidad, el Occidente fue unánime en condenar lo que define como "agresión injustificada".Cada día la presión occidental y, en particular, la de UE sobre Rusia aumenta. Además de las sanciones contra Vladimir Putin, varios ministros y diputados, la UE anunció restricciones que afectan la economía rusa, como, por ejemplo, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la prohibición de vender aviones y piezas de recambio para ellos, duras medidas financieras contra algunos bancos, congelación de las reservas del Banco Central depositadas en los países de la UE y muchas más.Posición del Gobierno italianoA pesar de mantener tradicionalmente buenas relaciones con Rusia, Italia apoyó plenamente las sanciones. El primer ministro, Mario Draghi, declaró que la Unión Europea "debe reaccionar con la máxima firmeza" a "la agresión que es un acto bárbaro y una amenaza para toda Europa". Por lo tanto, el Ejecutivo "da su pleno y convencido apoyo al paquete de medidas contra la Federación Rusa".En el plan práctico esa posición ya se tradujo en la acogida de los primeros prófugos, los cuales aumentarán las filas de la comunidad ucraniana, que ya cuenta con 230.000 personas.Además, las autoridades italianas declararon el estado de emergencia por el éxodo de los refugiados y prometieron enviar suministros militares a Kiev.El mundo político italiano frente a las acciones rusasCon toda la división que suele haber entre los partidos italianos, esta vez se mostraron bastante unidos en el rechazo a creer en la versión rusa de lo que está pasando en Ucrania. El secretario del Partido Democrático (centroizquierda), Enrico Letta, expresó su solidaridad al pueblo ucraniano y opinó que "Putin no tiene que ganar esta guerra".Para el Movimiento 5 Estrellas (M5S, populistas de izquierda) "la agresión militar de Rusia no nos puede dejar indiferentes o acallados", lo que explica la necesidad de "las justas medidas políticas y económicas que se imponen con la esperanza de que la perspectiva de un severo aislamiento político y de fuertes penalizaciones en el plan económico obligarán a Rusia a retirar las tropas y a retomar el camino de negociaciones".En el campo de la derecha, la jefa del partido Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, tachó de "inaceptable" la operación rusa e instó que el "Occidente y la comunidad internacional se unan para poner en práctica todas las medidas útiles en apoyo de Kiev y del respeto del derecho internacional".Incluso Matteo Salvini, el líder de la Liga, acusado reiteradamente de connivencia con Moscú, anunció que su partido "condena cualquier agresión militar" y urgió a los aliados de la UE y la OTAN a dar una respuesta común.Sin embargo, la reacción de la Liga fue menos rotunda respecto a la de otros partidos. Salvini insistió en la necesidad el diálogo y supuso que el encuentro entre las delegaciones rusa y ucraniana podría celebrarse en Roma. En cuanto a la posibilidad de una respuesta dura contra Rusia, se mostró cauto, indicando que "no hay que responder a la guerra con otra guerra, si no será difícil pararla" y rechazando la hipótesis de suministrar a Kiev armas letales.¿Medidas aún más duras?Por supuesto, el mundo político italiano se da cuenta de que las sanciones contra Rusia tendrán un coste elevado para la economía del país, que aún se está recuperando de la pandemia del COVID-19. Es esta la razón por la cual, hasta el momento ni Italia, ni el resto de la Unión Europea han decidido imponer restricciones a las compañías rusas que trabajan en el sector de gas y petróleo.Sin embargo, la continuación de la operación bélica, que inevitablemente aumentaría el número de víctimas entre civiles y militares, podría vencer esta resistencia. Cada día que pasa en Italia el consenso acerca de lo que está pasando en el Este de Europa no hace más que aumentar.

