Goebbels contra Rusia

"Pasan de la campaña de estigmatización a la anulación de dos canales informativos a los que no pueden controlar, y no se dan cuenta de algo: hoy en día el modelo de consumo cultural e informativo dominante son las redes sociales, donde todos somos productores de contenidos, y por más que intenten manipular los algoritmos será muy difícil que no salgan a la luz pública los hechos verdaderos", apuntó.