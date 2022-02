Estas son las 10 familias más ricas del planeta y es muy poco probable que las conozcas

https://mundo.sputniknews.com/20220228/estas-son-las-10-familias-mas-ricas-del-planeta-y-es-muy-poco-probable-que-las-conozcas-1122403087.html

Bloomberg acaba de actualizar su ranking de las 10 familias más ricas del planeta hasta 2021, sin incluir a quienes son dueños únicos de fortunas, empresarios de primera generación o fortunas difíciles de rastrear.De este modo, el top ten de las familias más ricas del planeta lo conforman:Familia WaltonLa familia posee una fortuna de 238.200 millones de dólares —mayor a la de Elon Musk y la de Jeff Bezos— gracias a que es dueña de la cadena de tiendas Walmart.Esta empresa, considerada como la tienda minorista más importante del planeta, tiene 10.500 tiendas en 24 países con ingresos anuales promedio de 559.000 millones de dólares.Actulmente, la familia Walton posee el 48% de la cadena siendo Jim Walton quien mayor patrimonio tiene, con 63.500 millones de dólares, lo que lo coloca en el puesto 17 de las personas más ricas del mundo.Familia MarsLa familia es dueña del fabricante de alimentos Mars, la cual se encarga de la producción de dulces como Milky Way, Mars y Snickers, y alimento para perros como Royal Canin, Eukanuba, Whiskas, Chappi y Pedigree.Los ingresos promedio de los Mars son de 39.200 millones de dólares y su fortuna se estima alcanza los 141.900 millones de dólares.Actualmente, Jacqueline Mars, nieta del fundador, Frank Mars, es una de las mujeres más ricas del mundo con 50.700 millones de dólares.Familia KochEsta familia es dueña de un conglomerado que incluye las empresas Invista, Georgia-Pacific, Flint Hill Resources, Koch Pipeline, Koch Fertilizer, Koch Minerals o Matador Cattle Company.Según Bloomberg, la fortuna de la familia Koch llegó en 2021 a los 124.400 millones de dólares. Charles y Julia Koch, encargados de la empresa que les heredó su padre David, tienen una riqueza estimada en 60.400 millones de dólares.Familia HermèsLos miembros de la familia Hermès han sido consideradas durante décadas como algunas de las personas más ricas en Francia, gracias a sus negocios relacionados con la moda y complementos de lujo.La fortuna familiar asciende a 111.600 millones de dólares y tan sólo en los primeros nueve meses del 2021 tuvo ventas por 7.543 millones de dólares, 54% más que en el mismo periodo, pero del 2020.La empresa fue fundada en 1937 por Thierry Hermès, quien cedió el control a sus nietos. Actualmente, los miembros que mantienen altos puestos son Pierre-Alexis Dumas y Axel Dumas.Familia Al SaudCon una fortuna de 100.000 millones de dólares amasada por sus reservas de petróleo la familia que da nombre a Arabia Saudí ocupa el quinto puesto de las familias más ricas.Bloomberg destaca que si bien se conocen las operaciones de su empresa, Saudi Aramco, la familia cuenta con más de 15.000 miembros extendidos por lo que es difícil conocer a precisión cuál es su fortuna.Familia AmbaniEsta familia cuenta con una fortuna de 93.700 millones de dólares gracias a su empresa Reliance Industries, un conglomerado de refinado de petróleo más grande del mundo.Los ingresos de Reliance Industries tan sólo en el tercer trimestre de 2021 fue de 26.143 millones de dólares, superior a los 17.193 millones de dólares obtenidos en el mismo periodo del 2020.Mukes Ambani, actual dueño de la empresa tras la muerte de su padre Dhirubhai Ambani, posee es la undécima persona más rica del mundo con 90.200 millones de dólares.Familia WertheimerLos propietarios de la famosa marca Chanel, creadora del perfume Chanel No. 5, Alain y Gerhard Wertheimer, también ocupan los puestos 47 y 48 en la lista de las personas más ricas del planeta.La marca creada por la diseñadora Coco Chanel tiene una fortuna de 61.800 millones de dólares.Familia JohnsonEsta familia posee una fortuna estimada en 61.200 millones de dólares gracias a la empresa Fidelity Investments o Fidelity Managment and Research, especializada en gestión de activos y fondos de pensiones.Actualmente la empresa está dirigida por Edward C. Johnson III y su hija Abigail Johnson, quien ocupa el puesto 77 de las personas más ricas del planeta con un patrimonio de 21.400 millones de dólares.Familia ThompsonLa familia poseedora del conglomerado de medios Thomson Reuters reporta una fortuna de más de 61.100 millones de dólares.La familia más rica de Canadá reportó que su empresa tuvo un incremento en ganancias de cerca del 6% en el último trimestre del 2022, tendencia que prevén mantener durante 2023.Familia Boehringer-Von BaumbachCon una fortuna de 59.000 millones de dólares, la familia dueña de la farmacéutica Boehringer Ingelheim se coloca en el puesto 10 de este ranking mundial.Con una historia de más de 130 años, actualmente la empresa es dirigida por Hubertus von Baumbach.

