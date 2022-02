https://mundo.sputniknews.com/20220228/empleados-textiles-calientan-las-calles-de-haiti-reclamando-aumentos-1122418211.html

Empleados textiles calientan las calles de Haití reclamando aumentos

El hastío sindical llegó a tal grado que los trabajadores de las maquilas tomaron las calles para reclamar oxígeno para sus economías, buscando atenuar no solo los estragos de la pandemia de COVID-19, si no también la galopante depreciación del gourde, la moneda local.El reclamo era claro: salarios de 1.500 gourdes (unos 14,70 dólares) al día, el doble de los 685 gourdes diarios que propone el Gobierno del primer ministro Ariel Henry.Cuando el asunto comenzó a salirse de control las fuerzas del orden reprimieron a los manifestantes con gases lacrimógenos, disparos al aire e incluso con munición real, y en el fragor perdió la vida el periodista Lazard Maximilien.A pesar de llevar casco y chaleco antibalas, el reportero del medio Roi des Infos fue alcanzado por un proyectil durante las protestas, en las que al menos otros dos periodistas y un manifestante también sufrieron heridas.Otras 13 personas, entre ellas una embarazada, resultaron heridas en las protestas del gremio, que anunciaron nuevas protestas.InconformidadLa semana pasada, el Gobierno anunció un ajuste salarial para todas las actividades económicas que aumentó en un 37% los honorarios de los empleados textiles, pero tal alza les pareció un chiste a los manifestantes.Haití se encuentra inmersa en una aguda crisis económica con más del 40% de la población bajo inseguridad alimentaria, mientras los precios de los productos básicos se dispararon en el último año.La acelerada depreciación del gourde respecto al dólar -uno de los detonantes de las protestas de 2019, que reclamaban la renuncia del posteriormente asesinado presidente Jovenel Möise- encareció drásticamente la canasta básica y los servicios.Dominique St. Eloi, coordinador general de la Central Nacional de Trabajadores Haitianos, dijo que el incremento propuesto es insuficiente para las necesidades de los obreros, que además precisan de apoyo para el transporte y la alimentación.El gremio lleva años solicitando los aumentos, mientras señalan que trabajan para grandes marcas que luego se distribuyen en los mercados del primer mundo sin apenas percibir honorarios.Las maquiladoras de Haití producen para reconocidas marcas como Gap, Old Navy, H&M, JC Penney y Zara, y antes del reciente incremento pagaban a sus empleados 500 gourdes diarios —unos 4,87 dólares al cambio oficial—."Es insuficiente con los precios de los alimentos, el transporte, y las escuelas", dijo a la Agencia Sputnik Jude Dorvil, cuyos dos hijos asisten a la primaria y además que debe velar por su madre con discapacidad visual.Amén del alza en los salarios, los sindicalistas demandan apoyos sociales para la alimentación y transportación de los empleados.Sin embargo, el ministro de Asuntos Sociales y del Trabajo, Odney Pierre Ricot, ya afirmó que triplicar el salario —de 500 a 1.500 gourdes diarios— era imposible, aunque adelantó que el Gobierno estudia un proyecto de programas sociales para el sector.Mientras llega, las calles siguen calientes en Haití, y no precisamente por el calor, que no es poco…

