El Kremlin especifica las principales tareas de los militares rusos en Ucrania

La principal tarea del Ejército ruso en Ucrania es garantizar la seguridad de la población civil, los militares rusos están haciendo todo lo posible para esto, declaró el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov. Según él, los nacionalistas ucranianos usan a la población civil como un escudo humano. "Y nuestros muchachos, nuestros militares están haciendo todo lo posible para evitar que eso suceda", agregó. Peskov reconoció que "la gran mayoría de los rusos tienen amigos y parientes en Ucrania", y "lógicamente se preocupan ahora", pero al mismo tiempo supuso que estos familiares no necesariamente son una fuente de información objetiva.Incluso aquellos que se esconden estos días en sótanos y otros refugios, supuso el portavoz del Kremlin, "a) muchas veces son rehenes de esos grupos militares nacionalistas que sí les usan como escudo; b) desconocen el estado real de las cosas; y c) son víctimas de la propaganda ucraniana".El suministro de armas como "un factor peligroso"El suministro de armas a Kiev es un factor muy peligroso y desestabilizador que no contribuirá a la estabilidad en Ucrania, declaró Peskov.Señaló que al suministrar armas a Ucrania, los países europeos adoptan una postura hostil hacia Rusia."Esto confirma una vez más que Rusia tiene razón en las medidas que está tomando para desmilitarizar" Ucrania, concluyó el portavoz.El hecho de imponer sanciones "es absurdo" La decisión de varios países occidentales de introducir sanciones contra el presidente ruso, Vladímir Putin, es absurda e insensata, afirmó Peskov.El propio Putin "lo ve de una forma bastante indiferente, pero, desde el punto de vista de la solución de problemas, por supuesto, el mismo hecho de la imposición de sanciones contra un jefe de Estado es absurdo y muy insensato", añadió.Precisó que el presidente ruso no tiene otros activos aparte de los que declara anualmente y que consisten, según sus datos, en un piso, un remolque y varios depósitos bancarios.Planes para minimizar el impacto de las sancionesEl Gobierno de Rusia pone en marcha los planes previstos para disminuir el efecto de las sanciones económicas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea por la situación ucraniana, informó el Kremlin.El portavoz informó también que Putin llevará a cabo este 28 de febrero una reunión para abordar temas económicos ante los cambios significativos que se han producido en este campo.En el encuentro, añadió, participarán el primer ministro Mijaíl Mishustin, el vice primer ministro Andréi Beloúsov, el titular del Ministerio de Finanzas, Antón Siluánov; la gobernadora del Banco Central, Elvira Nabiúlina; el presidente del banco Sberbank, Guerman Gref; entre otros altos cargos.El país, subrayó, cuenta con el potencial necesario para compensar el efecto negativo de las sanciones occidentales.Estados Unidos y la Unión Europea impusieron estos días restricciones económicas a Rusia, atacando principalmente a su sistema financiero, con el argumento de la operación que inició el pasado jueves para frenar los bombardeos ucranianos contra las poblaciones civiles de Donetsk y Lugansk.En cuanto a la respuesta de Moscú a las sanciones, Peskov recalcó que su país defenderá sus intereses nacionales.El 21 de febrero, Rusia reconoció la independencia de Donetsk y Lugansk. Las dos territorios se independizaron de Ucrania en mayo de 2014 tras desconocer a las nuevas autoridades que resultaron del golpe de Estado producido en Kiev y desde entonces no cesa el conflicto entre el Gobierno central y los dos territorios.La madrugada de este 24 de febrero, el presidente ruso anunció el lanzamiento de una "operación militar especial" en el territorio de Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, ya reconocidas por Rusia como Estados soberanos, solicitaron ayuda frente a la agresión por parte de Kiev.Más tarde, el Ministerio de defensa de la Federación rusa enfatizó que las fuerzas armadas rusas no lanzan ningún ataque contra las ciudades de Ucrania: la infraestructura militar está fuera de Servicio con medios de alta precisión. La población civil, según la agencia, no está amenazada por nada.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general e instó a la comunidad internacional a activar "todas las sanciones posibles" contra el líder ruso.Numerosos países condenaron en términos contundentes la intervención militar de Rusia en Ucrania.El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, pidió al presidente Putin "por el bien de la humanidad, retirar las tropas a Rusia" y "no permitir que en Europa comience lo que podría ser la peor guerra desde comienzos de siglo".Estados Unidos, Canadá, Japón, la Unión Europea y algunos Estados más activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales contra Rusia que, por vez primera, se extienden al presidente Vladímir Putin y al ministro de Exteriores Serguéi Lavrov, prevén la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales del Banco Central de Rusia.El domingo, el presidente Putin ordenó poner en alerta las fuerzas de disuasión estratégica de Rusia, dotadas de armas nucleares, ante lo que calificó de sanciones ilegítimas y declaraciones agresivas por parte de los principales países de la OTAN.Mientras, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, informó el domingo que al menos 368.000 personas ya cruzaron de Ucrania a Polonia, Hungría, Rumanía, Moldavia y que el número va en aumento.

