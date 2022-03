https://mundo.sputniknews.com/20220228/eeuu-no-descarta-un-reposicionamiento-de-sus-tropas-desplegadas-en-europa-1122426081.html

EEUU no descarta un reposicionamiento de sus tropas desplegadas en Europa

EEUU no descarta un reposicionamiento de sus tropas desplegadas en Europa

WASHINGTON (Sputnik) — EEUU no puede descartar el reposicionamiento adicional de las fuerzas estadounidenses en Europa en respuesta a la operación militar de... 28.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-28T23:55+0000

2022-02-28T23:55+0000

2022-02-28T23:55+0000

defensa

departamento de defensa de eeuu

eeuu

europa

otan

rusia

ucrania

operación militar especial de rusia en ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106616/50/1066165012_0:86:1920:1166_1920x0_80_0_0_944ec482713bc8003cbc132d959a8bfb.jpg

EEUU no tiene confirmación sobre los informes de que Rusia cambió su postura nuclear, declaró."Sobre la cuestión nuclear, no tengo nada que confirmar los informes de que han cambiado su postura", dijo el vocero.Kirby dijo por otro lado que EEUU no observa nuevas amenazas de Rusia que puedan invocar el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte.El artículo 5 de la OTAN establece que un ataque contra uno de los países miembros, se tomará como un ataque contra todos quienes integran el bloque.EEUU y sus aliados adoptan nuevas sanciones contra Rusia luego de que el presidente Vladímir Putin ordenara la semana pasada una operación militar especial en Ucrania.Moscú alega que la operación fue en respuesta a un pedido de ayuda de las repúblicas de Lugansk y Donetsk, reconocidas por Rusia como independientes en la región de Donbás, para afrontar las agresiones de las tropas ucranianas.Rusia señala que la acción militar procura además la "desnazifiación" de la región.

https://mundo.sputniknews.com/20220228/biden-cree-que-los-estadounidenses-no-deberian-preocuparse-por-la-guerra-nuclear-1122419476.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

departamento de defensa de eeuu, eeuu, europa, otan, rusia, ucrania, operación militar especial de rusia en ucrania