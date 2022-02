https://mundo.sputniknews.com/20220228/eeuu-no-descarta-prohibir-venta-o-compra-de-gas-ruso-1122419890.html

EEUU no descarta prohibir venta o compra de gas ruso

EEUU no descarta prohibir venta o compra de gas ruso

WASHINGTON (Sputnik) — La administración del presidente de EEUU, Joe Biden, no descarta imponer una prohibición a la compra o venta de gas ruso, dijo la... 28.02.2022, Sputnik Mundo

"No lo hemos descartado", dijo Psaki cuando se le preguntó si EEUU prohibiría la venta o compra de gas ruso.EUU mantiene conversaciones con Arabia Saudí y otros miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) sobre el aumento del suministro de energía, declaró.EEUU espera que la nueva ayuda en materia de seguridad para Ucrania del paquete de 350 millones de dólares recientemente aprobado por Washington llegue a ese país en los próximos días, dijo Psaki.Las naciones occidentales han aumentado la coordinación en materia de defensa y la presión de las sanciones sobre Rusia después de que lanzara una operación militar especial en Ucrania tras las peticiones de ayuda de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk para defenderse de la intensificación de los ataques de las tropas ucranianas.El Ministerio de Defensa ruso dijo que la operación especial se dirige únicamente a la infraestructura militar de Ucrania y subrayó que la población civil no está en peligro.Moscú afirma que no tiene planes de ocupar Ucrania y que el objetivo de su operación es desmilitarizar y desnazificar Ucrania.

