https://mundo.sputniknews.com/20220228/dos-decadas-sin-la-peseta-en-la-vida-de-los-espanoles-1122390865.html

Dos décadas sin la peseta en la vida de los españoles

Dos décadas sin la peseta en la vida de los españoles

El 28 de febrero de 2022 la peseta dejó de circular. Supuso el fin de una era de casi dos siglos en España. Su salida del mercado supuso la llegada del euro... 28.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-28T16:15+0000

2022-02-28T16:15+0000

2022-02-28T16:15+0000

españa

euro

monedas

historia

subasta

banco de españa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1a/1115422834_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dbcaac011a50f83aab2a722159ec979c.jpg

Hace veinte años que palabras como duro, rubia, perra chica o perra gorda dejaron de sonar en tiendas y restaurantes de España. Estas se referían a las distintas monedas de peseta. Cuando algo costaba "dos duros", cualquier comprador sabía que tenía que dar 10 pesetas. Era el lenguaje de esta pecunia, reinante en el país entre 1868 y 2002. Con la llegada del siglo XXI, su existencia quedó relegada al pasado.El 28 de febrero de 2002 fue el último día en el que las pesetas circularon libremente por España. Un día después su hueco en las carteras sería ocupado por el euro, moneda con la que compartían espacio desde el 1 de enero. La nueva divisa era la apuesta de Madrid para acercarse a sus socios de Bruselas. La peseta quedaba fuera de las expectativas de futuro.Tras dos meses de convivencia entre ambas, el euro se impuso a la peseta en el salto de febrero a marzo. La sociedad española vivió el famoso redondeo. Un euro equivalía a 166,386 pesetas. Los precios se adaptaron al cambio y, por norma general, ascendieron. A pesar de su peor posicionamiento internacional, los bolsillos notaron la retirada de circulación de la vieja pecunia.El valor de bienes y servicios dejó de ser en pesetas automáticamente el 1 de marzo. El euro se transformaba en solitario en la moneda de curso legal. La anterior divisa tenía dos destinos: el recuerdo o el cambio. Hasta el 30 de junio de 2002, los bancos y cajas de ahorro sustituyeron unas por otras. Pasada dicha fecha tan solo el Banco de España estaría capacitado para aceptar pesetas.La institución dio de plazo hasta el 30 de junio de 2021 para retornar la antigua divisa nacional. Según cifraron en 2020, un total equivalente a 1.575 millones de euros restaba por canjear, 793 millones en billetes y 782 millones en monedas. Dinero olvidado en un cajón, memoria de tiempos pasados.Quien no cumplió el plazo, ya no tiene en el Banco de España la respuesta. Ahora, tan solo las casas de subastas y coleccionistas aceptan pesetas. Eso sí, no vale cualquiera. Algunas cuentan con un valor considerable, fuera de lo común, por tratarse de ediciones exclusivas difíciles de encontrar.En Ibercoin, web especializada en subastas online, existen pesetas que se venden por 2.250 euros. Por ejemplo, el billete de 50 pesetas de 1902 se considera tan raro que la pujar podría arrancar por miles de euros. También tienen un valor alto determinadas monedas, como la de una peseta de 1947, las primeras con la cara de Francisco Franco, o la de dos y media de 1953. Pueden venderse por más de 1.000 euros. No obstante, la reina es la de cinco pesetas de 1949. Esta puede llegar a costar hasta 20.000 euros. La preferencia por peseta o euro depende de cada uno.

https://mundo.sputniknews.com/20211220/la-criptopeseta-vuelve-la-peseta-en-formato-de-criptomoneda-1119522958.html

https://mundo.sputniknews.com/20210630/el-ultimo-adios-a-la-peseta-1113673797.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

euro, monedas, historia, subasta, banco de españa