Comunicadores venezolanos condenan la decisión de la UE de prohibir las emisiones de Sputnik y RT

La Unión Europea prohibirá las transmisiones de Sputnik y RT. Así lo afirmó el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, luego de una reunión... 28.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-28T03:44+0000

Sputnik recogió las opiniones de varios comunicadores sobre la iniciativa de la UE."El silencio comunicacional se usa como misiles de guerra"Patricia Villegas Marin, presidenta de teleSUR:A nombre de la democracia se siguen silenciando voces. Lo hemos vivido muchas veces con teleSUR en momentos decisivos para América Latina y el Caribe.¡No se suma quitando, está claro! Pero la obviedad de esto se esconde en discursos bien pronunciados y políticos que no se sonrojan. La gente lo sabe, cada vez más entiende que se necesitan más relatos y visiones de los hechos, para aproximarse a una opinión propia. Es una libertad de expresión a conveniencias y el uso del silencio comunicacional como misiles de guerra.Apagando la señal de la distribución tradicional, no la callarán, esta se multiplicará en internet. La gente la va a militar y multiplicar. Eso sí, guardaremos este momento, para cuando alguien perfumado nos hable de libertad."El propósito es moldear lo que debe ser la visión única y oficial de lo que está ocurriendo"Diego Sequera, periodista y analista político venezolano, miembro de Misión Verdad y del Instituto Samuel Robinson:En un primer momento, no debería sorprendernos. Se trata de una consecuencia lógica de los pasos que se han venido dando para llegar a este momento, y que no solo son diplomáticos, militares o políticos, sino también en el ámbito del control y manejo de la información. Claro, ahora la dirección es bélica, abiertamente de guerra, con el propósito de moldear lo que debe ser la visión única y oficial de lo que está ocurriendo actualmente, a propósito de la operación militar especial de la Federación Rusa.Este ecosistema viene cobrando esa forma antes de 2016, pero con la llegada de Trump y la creación del chivo expiatorio ruso como responsable de su victoria y de todo lo malo que ha ocurrido desde entonces, por supuesto que van a considerar a Sputnik y a RT como actores beligerantes, hostiles.Recordemos que la reputación de los medios tradicionales está en su peor momento, en que ya son en definitiva propaganda de guerra absolutamente, cualquier versión medianamente periodística que contraste y ofrezca una versión distinta, va a constituir de por sí una amenaza.Y, además, una amenaza económica, porque la confiabilidad de estos medios es cada vez más inexistente, pero como son integrantes del sistema corporativo, es lógico que quieran suprimir a Sputnik y a RT, pero con la particularidad de que ahora se trata de una acción política de Europa, que reconoce la amenaza de Sputnik y RT para la preservación del relato único que quieren mantener."La UE se asume como poseedora de la verdad y con autoridad para prohibir cualquier emisión que no ajuste a sus intereses"Sergio Rodríguez Gelfenstein, doctor en Estudios Políticos y escritor venezolano:Dicen que la primera víctima en una guerra es la verdad, y aquí se está comprobando con esta decisión de la Unión Europea que se asume como poseedora de la verdad y con autoridad para prohibir cualquier emisión que no ajuste a sus intereses en este conflicto. Finalmente, lo que quieren es que el mundo sepa su verdad, que no es necesariamente la verdadera.Por lo tanto, esto desmiente una vez más los supuestos preceptos de libertad de prensa y libertad de expresión que finalmente son entelequias como tantas otras muchas que nos han mostrado a través de los años, y que se desmoronan cada vez que se ponen a prueba en situaciones como ésta, en la que no tienen todos los instrumentos para hacer valer sus criterios y, entonces, recurren a la mentira, a la fabricación de noticias falsas o al caso extremo de cerrar toda posibilidad de dar una opinión distinta a la que ellos tienen.

