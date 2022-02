Cómo bajar el colesterol sin tomar medicamentos

https://mundo.sputniknews.com/20220228/como-bajar-el-colesterol-sin-tomar-medicamentos-1122384650.html

Mantener niveles normales de colesterol en el cuerpo humano es extremadamente importante para la salud. Hay formas simples de hacerlo que no involucran el uso... 28.02.2022, Sputnik Mundo

Mantener el nivel del colesterol es un tema extremadamente importante: de esto depende el buen funcionamiento de los vasos sangu铆neos y la resistencia del cuerpo a diversas enfermedades graves.Seg煤n la Fundaci贸n Espa帽ola del Coraz贸n, "el colesterol de la sangre se eleva si nuestro organismo produce mucho colesterol o si comemos una dieta rica en grasas saturadas. Tener niveles elevados de colesterol total, triglic茅ridos y/o el colesterol LDL, incrementa el riesgo de padecer un ataque cardiaco. El colesterol se deposita en la pared de las arterias produciendo un estrechamiento de las mismas".Seg煤n el estudio de las universidades de Granada y Castilla 鈥 La Mancha, el ejercicio f铆sico y la polip铆ldora farmacol贸gica son dos estrategias efectivas para mejorar el colesterol y los triglic茅ridos. Sin embargo, la pr谩ctica del ejercicio tiene una ventaja adicional: no tiene efectos secundarios."Lo realmente interesante del estudio es que tomar un f谩rmaco siempre tiene efectos secundarios, mientras que el ejercicio no", expone el investigador del Departamento de Educaci贸n F铆sica y Deportiva de la UGR Francisco Amaro. Adicionalmente, el ejercicio f铆sico contribuye a otros par谩metros de salud tales como la condici贸n f铆sica, la presi贸n arterial, el peso corporal o los niveles de glucosa en sangre.En su programa para el canal Perviy, la doctora rusa Elena Malisheva comparti贸 su visi贸n de c贸mo reducir el colesterol. En particular, la p茅rdida de peso es de primordial importancia para reducir los niveles de colesterol. Enfatiz贸 que con una p茅rdida de peso de solo el 5%, el colesterol se reduce en un promedio del 8%.Adem谩s, Malisheva not贸 que la actividad f铆sica puede reducir el colesterol en otro 2%. Aclar贸 que bajar de peso y hacer ejercicio juntos ya reducen el colesterol en un 10%. La tercera forma m谩s importante es una disminuci贸n en los niveles de az煤car en la sangre. Gracias a esto, los niveles de colesterol pueden bajar otro 6%.Malisheva tambi茅n llam贸 a consumir salm贸n, que es rico en 谩cidos insaturados omega-3, que es muy eficaz en la lucha contra el colesterol. Debido a su uso, seg煤n la doctora, se puede lograr una reducci贸n del colesterol en un 7%, y adem谩s normaliza la presi贸n arterial.Malisheva concluy贸 que los niveles normales de colesterol solo pueden lograrse mediante modificaciones en el estilo de vida.

