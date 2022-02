Bolsonaro defendió la "neutralidad" de Brasil en el conflicto en Ucrania

https://mundo.sputniknews.com/20220228/-bolsonaro-defendio-la-neutralidad-de-brasil-en-el-conflicto-en-ucrania-1122413800.html

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, defendió la neutralidad de su país en el conflicto en Ucrania 'para no traer consecuencias para acá'. El mandatario... 28.02.2022, Sputnik Mundo

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, aseguró que su país debe mantener la neutralidad en el conflicto en el este de Ucrania."No podemos interferir, nosotros queremos la paz, pero no podemos traer consecuencias [de tomar parte] para acá", dijo el mandatario.Las declaraciones del mandatario sudamericano son las primeras en relación al conflicto luego de su visita oficial a Moscú del 15 de febrero.Bolsonaro ironizó incluso sobre la figura de Volodímir Zelenski y su condición de actor, luego de la intervención de un periodista."Estás exagerando con la palabra masacre. No existe interés por parte de un jefe de Estado de participar en una masacre, donde quiera que sea". Luego agregó que, "[el pueblo ucraniano] confió el destino de una nación en un comediante. Yo voy a esperar los informes [para condenar o no a Rusia].Brasil no votará sanciones a RusiaBolsonaro sostuvo —ante medios brasileños—, que no dispondrá de sanciones económicas hacia la Federación Rusa ya que, "el voto de Brasil no está definido y no está sometido a ninguna potencia, somos libres. Nuestra posición es la neutralidad y el equilibrio", en relación a la sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ONU.El embajador de Brasil ante Naciones Unidas, Ronaldo Costa Filho, aseguró que es necesario "tener cautela ante posibles castigos", y que las medidas debatidas, "son de sumo riesgo ante una escalada bélica directa entre la OTAN y Rusia".Sin embargo, el viernes 25, Brasil votó a favor de la condena a Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU. La resolución fue vetada por Rusia en el marco de su asiento permanente en el órgano.

