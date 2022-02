https://mundo.sputniknews.com/20220227/zelenski-rechaza-negociar-con-la-delegacion-rusa-en-minsk--1122348200.html

Zelenski rechaza Minsk como lugar para negociar con Rusia

Zelenski rechaza Minsk como lugar para negociar con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, rechazó la ciudad de Minsk como punto de encuentro para negociar con la delegación rusa. 27.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-27T07:51+0000

2022-02-27T07:51+0000

2022-02-27T09:11+0000

internacional

volodímir zelenski

rusia

ucrania

conflicto en el este de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

kremlin

bielorrusia

operación militar especial de rusia en ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1121951037_0:0:2968:1671_1920x0_80_0_0_e1dc5f3c9a71e6fba9a1dfaa19edd60b.jpg

El mandatario ucraniano ofrece como alternativas las ciudades de Varsovia, Budapest, Bratislava, Bakú y Estambul. "Nos negamos a que sea en Minsk. Pueden albergar la reunión otras ciudades. Obviamente queremos la paz, queremos una reunión, queremos el fin de la guerra. Varsovia, Bratislava, Budapest, Estambul, Bakú: todas esas ciudades se las hemos propuesto a la parte rusa. Y cualquier otra ciudad también nos va bien. Cualquier país desde donde no nos estén lanzando misiles. Solo así las negociaciones pueden ser francas y realmente poner fin a la guerra", anunció Zelenski en un discurso publicado en su canal de Telegram.A pesar de haber acordado el lugar de la reunión con Rusia, Kiev no va a negociar en el territorio bielorruso, confirmó, por su parte, el portavoz de Zelenski, Serguéi Nikíforov.Anteriormente, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov declaró que la delegación de Rusia se encuentra en Bielorrusia para iniciar las negociaciones con los ucranianos.El funcionario añadió que las negociaciones se llevarán a cabo en la ciudad de Gómel, situada a unos 30 kilómetros de la frontera entre Bielorrusia y Ucrania."La delegación rusa está preparada para las conversaciones en Gómel, ahora estamos esperando a los ucranianos", apostilló.Peskov asegura que el Gobierno ucraniano propuso celebrar el encuentro en Gómel y fue advertido que esta vez no se detendrá la operación especial, como se hizo en la vez anterior.La delegación rusa, avanzó el portavoz, está al frente del asesor presidencial Vladímir Medinski, quien pronto hará una declaración.El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió a Rusia celebrar negociaciones después de que este país iniciara una operación especial para frenar los bombardeos contra los civiles de Donetsk y Lugansk.Desde Moscú enfatizaron que el objetivo de la operación es desmilitarizar y acabar con el nazismo que se instauró en Ucrania.En un mensaje televisado, el presidente ruso, Vladímir Putin, llamó a los soldados ucranianos a no cumplir las órdenes "criminales" de las autoridades, deponer las armas y volver a sus hogares.Putin prometió que los responsables de los numerosos crímenes de guerra contra la población civil de Donetsk y Lugansk comparecerán ante los tribunales.Según los expedientes del Comité de Investigación, entre los imputados figuran Dmitri Yarosh, anterior comandante del grupo ultranacionalista Pravy Sektor (proscrito en Rusia); el exministro de Defensa Anatoli Gritsenko, el exministro del Interior Arsen Avákov, el expresidente del Parlamento Alexandr Turchínov, el círculo cercano del expresidente Petró Poroshenko, varios generales y otros altos cargos de la cúpula política y militar.Donetsk y Lugansk se independizaron de Ucrania en mayo de 2014 tras desconocer a las nuevas autoridades que resultaron del golpe de Estado producido en Kiev y desde entonces no cesa el conflicto entre el Gobierno central y los dos territorios que en todos estos años ha dejado más de 14.000 muertos, según estimaciones de la ONU.

https://mundo.sputniknews.com/20220227/ministerio-de-defensa-ruso-los-nacionalistas-del-batallon-azov-atacaron-barrios-residenciales-grad-1122346418.html

https://mundo.sputniknews.com/20220227/youtube-bloquea-el-canal-sputnik-en-ruso-en-ucrania-1122347981.html

https://mundo.sputniknews.com/20220227/la-embajada-de-ucrania-trata-de-reclutar-israelies-para-combatir-contra-rusia-1122347100.html

ucrania

bielorrusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

volodímir zelenski, rusia, ucrania, conflicto en el este de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, kremlin, bielorrusia, operación militar especial de rusia en ucrania