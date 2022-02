https://mundo.sputniknews.com/20220227/youtube-bloquea-el-canal-sputnik-en-ruso-en-ucrania-1122347981.html

YouTube bloquea el canal Sputnik en ruso en Ucrania

YouTube bloqueó el canal Sputnik en ruso en el territorio de Ucrania, informa el medio en su canal de Telegram. 27.02.2022, Sputnik Mundo

internacional

youtube

medios de comunicación

ucrania

rusia

europa

conflicto en el este de ucrania

operación militar especial de rusia en ucrania

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106840/61/1068406124_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_13c8c8ac2180a19eb69fabd286334aef.jpg

En noviembre pasado, el regulador ruso de los medios de comunicación, Roskomnadzor, informó a Sputnik que desde 2020 había registrado supuestamente más de 50 actos de censura de materiales de los medios rusos y sus cuentas oficiales por parte de las plataformas de internet extranjeras. En la mayoría de los casos se ven afectados los materiales de Sputnik, RT y Anna News. La mitad de los actos de censura corresponde a YouTube.El regulador ruso señaló que considera tales acciones por parte de la administración de YouTube como un "acto de censura" que viola los principios clave de la libre circulación de información y el acceso sin obstáculos a la misma.Anteriormente, YouTube restringió el contenido de visualización de RT en Ucrania."El motivo [de esta decisión] no se indica. En otros países, los videos aún están disponibles”, reza el mensaje."Anteriormente, Facebook marcó dos veces las publicaciones de RT sobre la situación en Donbás como falsas. A pesar de que solo dimos información oficial de los departamentos [rusos]", agregó RT.En la madrugada del 24 de febrero el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el lanzamiento de una "operación militar especial" en el territorio de Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, ya reconocidas por Rusia como Estados soberanos, solicitaron ayuda frente a la supuesta agresión por parte de Kiev.El Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques militares no están dirigidos contra ciudades ucranianas ni ponen en peligro a la población civil y que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso el toque de queda en Kiev y la ley marcial en todo el territorio nacional, decretó la movilización general e instó a la comunidad internacional a activar todas las sanciones posibles contra el líder ruso.Numerosos países condenaron en términos contundentes la ofensiva militar de Rusia en Ucrania. Estados Unidos, Canadá, Japón y los países de la Unión Europea decidieron imponer nuevas sanciones a Rusia por la situación en Ucrania, apuntando no solo contra representantes del Gobierno, sino también contra sus sectores bancario, energético, aéreo y espacial.

ucrania

2022

