Rusia condena la negativa de Kiev a negociar: "Ganar tiempo es un crimen"

Rusia condena la negativa de Kiev a negociar: "Ganar tiempo es un crimen"

27.02.2022

Slutski subraya que Rusia "está dispuesta a negociar". En cuanto a las acciones de Zelenski, son "totalmente incomprensibles", pues no fue la idea de Rusia, sino de la tercera parte, Bielorrusia, celebrar las negociaciones en terreno neutral.Por su parte, el jefe de la delegación, Vladímir Medinski, informa de que está esperando la respuesta de la parte ucraniana para celebrar las negociaciones en Gómel hasta las 15:00 hora de Minsk."Una vez que recibimos la confirmación, inmediatamente nos pondremos en marcha y nos reuniremos con nuestros colegas. Apoyamos la paz. Y en el caso del rechazo, toda la responsabilidad por el derramamiento de sangre recaerá sobre Ucrania", señala."Estamos listos para abordar la paz, para hablar de las condiciones del fin del baño de sangre que puede ayudar a salvar vidas humanas", declara, a su vez, el viceministro de Exteriores de Rusia, Andréi Rudenko.El presidente de la Duma de Estado de Rusia, Viacheslav Volodin, que no forma parte de la delegación, llamó a Zelenski a buscar la posibilidad de mantener negociaciones y no excusas para eludirlas.Las conversaciones están pactadas para celebrarse el 27 de febrero en la ciudad bielorrusa de Gómel, situada a unos 30 kilómetros de la frontera de Ucrania.La delegación rusa, al frente del asesor presidencial Vladímir Medinski, llegó a Bielorrusia conforme a lo acordado con los ucranianos. No obstante, el mandatario ucraniano, cuyo paradero se desconoce actualmente, dio marcha atrás a las negociaciones, pues quiere que el encuentro se realice en otro país.

