Más del 65% de los votantes dice sí en el referéndum constitucional de Bielorrusia

Más del 65% de los votantes dice sí en el referéndum constitucional de Bielorrusia

MINSK (Sputnik) — Más del 65% de los participantes del referéndum sobre las enmiendas constitucionales se expresó a favor de aprobarlas, informó el jefe del... 27.02.2022, Sputnik Mundo

La Comisión Constitucional, que se encarga de redactar el anteproyecto de la nueva Carta Magna, comenzó su labor en marzo de 2021.A finales de diciembre de 2021, las autoridades de Bielorrusia publicaron el borrador de enmiendas a la nueva Carta Magna.En particular, las modificaciones propuestas estipulan que puede ser elegido como presidente solo un ciudadano de la República de Bielorrusia por nacimiento, que tenga al menos 40 años y el derecho a votar; que haya residido permanentemente en Bielorrusia por al menos 20 años inmediatamente antes de las elecciones presidenciales; que no tenga ni haya tenido la ciudadanía de otros Estados ni permiso de residencia u otro documento de otro país que le otorgue el derecho a varios beneficios.También precisa que una vez electo como presidente de Bielorrusia, el titular durará en su cargo cinco años y podrá ser nombrado nuevamente una sola vez, mientras actualmente no existe ninguna limitación al respecto. Las restricciones no se aplicarán al actual líder bielorruso, Alexandr Lukashenko.

