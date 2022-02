https://mundo.sputniknews.com/20220227/lukashenko-advierte-que-el-conflicto-en-ucrania-podria-convertirse-en-una-carniceria-1122349780.html

Lukashenko advierte que el conflicto en Ucrania podría "convertirse en una carnicería"

Lukashenko advierte que el conflicto en Ucrania podría "convertirse en una carnicería"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, rechazó negociar con la delegación rusa en el territorio de Bielorrusia. El mandatario bielorruso, Alexander... 27.02.2022, Sputnik Mundo

Según Lukashenko, el conflicto en Ucrania no es nada si lo comparamos con lo que vendrá si continúa empeorando. Si Zelenski no se detiene, derivará en uno o dos días en una guerra en toda regla, en tres días eso se convertirá en una carnicería, opina."Créanme, sé de qué estoy hablando. Es necesario poner fin a la guerra", declara a los medios.El presidente bielorruso subraya que Rusia nunca rechazará sus planes, por lo que Kiev tiene que sentarse a la mesa de negociaciones, pues en caso contrario, corre el riesgo de "perder la condición de Estado". En cuanto al conflicto en Ucrania, solo beneficia a EEUU que "intenta eliminar a sus rivales, Rusia y China", opina Lukashenko.Agrega que la élite ucraniana le pidió que contactase con Zelenski para decirle que se detenga."Ha perdido la razón, no entiende lo que sucede, le rogamos que llame a Zelenski, dígale que pare. Bien, le llamaré, pero es poco probable que esto influya en algo", cuenta Lukashenko.El mandatario bielorruso también recuerda que en el territorio de Ucrania no hay militares bielorrusos, ni armamentos provenientes de Bielorrusia, pues Rusia "no necesita este tipo de ayuda".

