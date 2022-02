https://mundo.sputniknews.com/20220227/finlandia-se-prepara-para-cerrar-su-espacio-aereo-para-rusia-1122344371.html

Finlandia se prepara para cerrar su espacio aéreo para Rusia

Finlandia se prepara para cerrar su espacio aéreo para Rusia

HELSINKI (Sputnik) — Finlandia se prepara para cerrar su espacio aéreo a los vuelos comerciales rusos, comunicó el ministro finlandés de Transportes y... 27.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-27T01:08+0000

2022-02-27T01:08+0000

2022-02-27T01:08+0000

internacional

espacio aéreo

rusia

finlandia

europa

ucrania

operación militar especial de rusia en ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108328/52/1083285285_0:0:3051:1717_1920x0_80_0_0_1461f0bcbeaccbeff311d1e49f4b4a8e.jpg

Anteriormente, su espacio aéreo para las aerolíneas rusas cerraron el Reino Unido, Bulgaria, Chequia , Polonia, Rumanía, Eslovenia, Letonia, Lituania y Estonia.En la madrugada del 24 de febrero el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el lanzamiento de una "operación militar especial" en el territorio de Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, ya reconocidas por Rusia como Estados soberanos, solicitaron ayuda frente a la agresión por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania. El mandatario ruso también amenazó con llevar a juicio a los autores de "numerosos crímenes sangrientos contra civiles", pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino.El Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques militares no están dirigidos contra ciudades ucranianas ni ponen en peligro a la población civil, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso el toque de queda en Kiev y la ley marcial en todo el territorio nacional, decretó la movilización general e instó a la comunidad internacional a activar "todas las sanciones posibles" contra el líder ruso.Numerosos países condenaron en términos contundentes la intervención militar de Rusia en Ucrania. Estados Unidos, Canadá, Japón y los países de la Unión Europea decidieron imponer nuevas sanciones a Rusia por la situación en Ucrania, apuntando no solo contra representantes del Gobierno, sino también sus sectores bancario, energético, aéreo y espacial.El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, pidió al presidente Putin "en nombre de la humanidad, retirar las tropas a Rusia" y "no permitir que en Europa comience lo que podría ser la peor guerra desde comienzos de siglo".

https://mundo.sputniknews.com/20220226/los-bancos-rusos-sancionados-seran-excluidos-del-sistema-de-pagos-swift-1122343665.html

finlandia

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

espacio aéreo, rusia, finlandia, europa, ucrania, operación militar especial de rusia en ucrania