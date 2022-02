https://mundo.sputniknews.com/20220227/en-facebook-circulan-mensajes-falsos-en-nombre-de-ria-novosti-sobre-oposicion-a-la-operacion-rusa--1122352640.html

En Facebook circulan mensajes falsos en nombre de RIA Nóvosti sobre oposición a la operación rusa

En Facebook, en nombre de RIA Nóvosti, se envían mensajes falsos que instan a oponerse a la operación especial de Rusia para desmilitarizar Ucrania. 27.02.2022, Sputnik Mundo

internacional

facebook (red social)

medios de comunicación

rusia

operación militar especial de rusia en ucrania

europa

Ni RIA Nóvosti, ni otros integrantes del grupo de medios Rossiya Segodnya, al que también pertenece Sputnik, tienen nada que ver con estos llamamientos, informa el servicio de prensa del grupo de los medios. "Facebook permite la distribución de mensajes falsos, mientras que respecto a los medios rusos, en particular RIA Nóvosti, permite denuncias sin pruebas sobre fakes. Calificamos de inaceptable tanto el uso ilegal de la marca RIA Nóvosti como la connivencia de tales acciones por parte de la administración de la red social. Nuestros abogados están estudiando la posibilidad de tomar medidas legales", enfatizó el servicio de prensa.El 26 de febrero, las páginas web de Sputnik en idiomas inglés, polaco y checo sufrieron un ataque DDoS masivo, por lo que no estuvieron disponibles por más de una hora. Por el momento, el acceso a los sitios se ha restablecido por completo.El hackeo podría estar vinculado a los eventos en Ucrania, la operación militar especial de Rusia en Donbás y las sanciones de Occidente contra Rusia. El sitio web de la agencia de noticias rusa RIA Nóvosti también sufrió un ataque DDoS.En la madrugada del 24 de febrero el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el lanzamiento de una "operación militar especial" en el territorio de Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, ya reconocidas por Rusia como Estados soberanos, solicitaron ayuda frente a la agresión por parte de Kiev.El Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques militares no están dirigidos contra ciudades ucranianas ni ponen en peligro a la población civil y que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso el toque de queda en Kiev y la ley marcial en todo el territorio nacional, decretó la movilización general e instó a la comunidad internacional a activar todas las sanciones posibles contra el líder ruso.Numerosos países condenaron en términos contundentes la ofensiva militar de Rusia en Ucrania. Estados Unidos, Canadá, Japón y los países de la Unión Europea decidieron imponer nuevas sanciones a Rusia por la situación en Ucrania, apuntando no solo contra representantes del Gobierno, sino también contra sus sectores bancario, energético, aéreo y espacial.

