Un futbolista uruguayo en Ucrania pide ayuda para salir de Kiev

MONTEVIDEO (Sputnik) — El futbolista uruguayo Carlos de Pena, centrocampista del club Dínamo de Kiev, dijo en sus redes sociales que se están quedando sin... 26.02.2022, Sputnik Mundo

"Muchas gracias por los mensajes y las energías positivas! La realidad es que estamos cansados. Se está acabando el agua y la comida. No estamos pudiendo salir de Kiev, seguimos sin encontrar la manera de llegar a la frontera. Pedimos ayuda por favor!!", dijo el deportista, de 29 años, en su cuenta de Twitter.El futbolista, que llegó en 2019 al Dínamo de Kiev de la Liga Premier ucraniana, había dicho el 24 de febrero que su familia se encuentra en Uruguay.El 24 de febrero, un grupo de futbolistas brasileños del Dínamo y del club Shakhtar y De Pena solicitaron en un video publicado en redes sociales que se los ayude a salir de Ucrania.En la madrugada del 24 de febrero, Rusia lanzó una operación especial luego de que las repúblicas de Donetsk y Lugansk solicitaran asistencia para defenderse de los ataques en curso de las fuerzas ucranianas.El Ministerio de Defensa ruso dijo que la operación está dirigida únicamente a la infraestructura militar ucraniana y que la población civil no está en peligro.El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay a través de la Oficina de Asistencia al Compatriota y Servicios a la Comunidad y la Embajada de la República en Rumania con jurisdicción en Ucrania, explicó el 25 de febrero en un comunicado que mantiene un constante seguimiento de la situación en este último país, para proteger a los connacionales que están allí.De los 17 compatriotas cuya presencia en Ucrania fue constatada hasta el momento, dice, ocho abandonaron ya el país.Otros siete uruguayos se encuentran en viaje hacia distintos países limítrofes, agrega el texto.En tanto, dos compatriotas aún se encuentran en Kiev, uno en su domicilio particular y otro en un hotel de la ciudad, con buen estado de salud y en permanente contacto con la Oficina de Asistencia al Compatriota y Servicios a la Comunidad y la Embajada de la República en Rumania.Se estima que en las próximas horas se darían las condiciones de seguridad y logística que permitirían el traslado de estas personas fuera de la zona de conflicto.

