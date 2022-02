https://mundo.sputniknews.com/20220226/rusia-abandona-la-union-europea-de-radiodifusion--1122337205.html

Rusia abandona la Unión Europea de Radiodifusión

Rusia abandona la Unión Europea de Radiodifusión

La Compañía Estatal de Televisión y Radiodifusión de Rusia, la cadena Pervy y la Casa de radio Ostánkino han tomado la decisión de suspender su participación... 26.02.2022, Sputnik Mundo

Los directores ejecutivos de los medios, Konstantín Ernst, Oleg Dobrodéyev e Irina Guerásimova, afirman que esta decisión "se ha madurado en los últimos años" debido a la creciente politización de la organización. Califican la suspensión de Rusia de un "sacrificio político inapropiado" en un foro musical que siempre ha subrayado que estaba fuera de la política. "La suspensión de Rusia es la decisión más reciente pero no la primera'', recuerdan. Así, en 2016, en Eurovisión ganó la canción 1944, a la que califican de "un manifiesto político abierto". No obstante, varios años después, los organizadores del concurso musical descalificaron a Bielorrusia por su canción Ya nauchú tebiá (Te enseñaré, en español) por un supuesto mensaje político. Concluyen que la unión se convirtió en un club cuyos miembros "se encuentran en condiciones desiguales", por lo que no tienen otra opción más que abandonarla.

