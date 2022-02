https://mundo.sputniknews.com/20220226/mar-del-plata-o-punta-del-este-que-balneario-tuvo-la-mejor-temporada-1122319464.html

Mar del Plata o Punta del Este: ¿qué balneario tuvo la mejor temporada?

Mar del Plata o Punta del Este: ¿qué balneario tuvo la mejor temporada?

Pese a que Uruguay recibió 340.000 turistas desde el 15 de diciembre hasta los primeros días de febrero y más de la mitad fueron argentinos, el turismo aún no logra recuperarse y alcanzar las cifras previas a la pandemia.En Argentina sin embargo, el balance del mes de enero fue positivo y la primera quincena de febrero cerró con una temporada récord.Varios destinos del país tuvieron excelentes niveles de ocupación, entre ellos Mar del Plata que alcanzó más del 85%.Además, desde el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación se prevé que los números alentadores continúen durante este el fin de semana de carnaval que comienza el sábado 26.Esto debido a que 50 destinos del país, incluyendo Mar del Plata, cuentan ya con ocupación hotelera completa.Según la cartera, este escenario abre camino para que la temporada se posicione como la mejor en los últimos 20 años.En el país vecino la situación es distinta. Los datos oficiales recogen 30% menos de turistas en comparación del mismo mes en 2020, antes de la pandemia.Punta del Este, el principal destino turístico del país y el más visitado por los argentinos, recibió más de 52.000 visitantes que se alojaron un promedio de 13 días.Si bien la actividad turística parecía recomponerse durante las primeras semanas de enero, momento de mayor movimiento en el país, sufrió una drástica caída y no colmó las expectativas de la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur) así como del Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del Uruguay (Sughu) o la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay (AHRU).Según constató el informe mensual de Camtur que recogió La Diaria, en Punta del Este el rubro hotelero registró una buena ocupación hasta el 10 de enero y pese a ajustes de tarifas en función de la demanda, se registraron 20% y hasta 30% menos de ventas en comparación con 2019 y 2020.Luego, el avance de la variante ómicron y las cancelaciones por el mal clima no contribuyeron a mejorar la situación.Pese a ello, el subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio sostuvo a la prensa que sorprendió la cantidad de argentinos que pisaron suelos uruguayos, debido a la compleja situación económica que atraviesa el país, el tipo de cambio o los requisitos de ingreso.El gobierno uruguayo impulsó medidas para reactivar el turismo, uno de los sectores más golpeados por la pandemia: anunció que no se cobrará IVA a los turistas nacionales —un 10% en alojamiento— que se hospeden entre el 1º de marzo y el 14 de abril y flexibilizó los requisitos para el ingreso al país por lo que los visitantes que cuenten con el esquema completo de vacunación podrán ingresar al país con el resultado negativo de un test de antígenos.

